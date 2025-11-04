İçişleri Bakanlığı Duyurdu: Tüm Sürücülere Artık Zorunlu Oldu! Yapmayana 993 Lira Ceza Kesilecek

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle artık sadece motosiklet sürücüleri değil, traktör, bisiklet ve elektrikli bisiklet kullananlar da koruyucu ekipman takmak zorunda olacak. Kurala uymayanlara 993 lira ceza kesilecek.

Son Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde önemli düzenlemelere gitti. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikler, şehirde işe yetişmeye çalışan beyaz yakalılardan köyde tarlada çalışan çiftçilere kadar herkesi yakından ilgilendiriyor.

Yeni yönetmeliğe göre, motosiklet, traktör, bisiklet ve elektrikli bisiklet kullanan herkes için koruyucu ekipman kullanımı artık zorunlu hale geldi. Özellikle 2001 yılı ve sonrasında üretilen T3 sınıfı traktörlerde (üç tekerlekli yük motosikletleri ve kapalı karoserli modeller hariç) sürücülerin kask ve koruyucu gözlük takması mecburi olacak.

YOLCUYA DA ZORUNLULUK GELDİ

Artık yalnızca sürücüler değil, motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan kişiler de kaskın yanı sıra koruyucu eldiven ve gözlük takmak zorunda olacak. Traktör sürücüleri de gözlük takmadan direksiyon başına geçemeyecek.

İçişleri Bakanlığı Duyurdu: Tüm Sürücülere Artık Zorunlu Oldu! Yapmayana 993 Lira Ceza Kesilecek - Resim : 1

BİLGİLER ELEKTRONİK ORTAMDA PAYLAŞILACAK

Yeni düzenlemeyle birlikte sürücü belgesi ve araç tescil işlemlerine dair bilgiler, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından elektronik ortamda ilgili kurumlarla paylaşılabilecek. Bu paylaşımlar yalnızca mevzuatta belirtilen amaçlar için yapılabilecek.

KURALA UYMAYANA 993 LİRA CEZA

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, can güvenliğini korumak için zorunlu hale getirilen bu ekipmanlara uymayanlara 993 lira idari para cezası uygulanacak.

Yeni kurallar, hem şehirde motosikletiyle işe giden çalışanları hem de köyünde traktör süren çiftçileri doğrudan ilgilendiriyor. Amaç, tüm yol kullanıcılarının güvenliğini artırmak.

Kaynak: AA

