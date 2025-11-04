Piyasalar Hareketli! Dolar ve Euro Yeni Güne Yükselişle Başladı
Altın ve döviz kurlarındaki hareketlilik sürüyor. Vatandaşlar ve yatırımcılar dolar ile euronun güncel değerlerini yakından takip ediyor. Merkez Bankası verilerine göre dolar 42 lira seviyesinde işlem görüyor. Euro ise yeni güne 48,50 TL civarında başladı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Altın ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar hem iç hem de dış piyasaları etkilemeye devam ediyor. Vatandaşlar, yatırımcılar ve iş dünyası temsilcileri dolar ve euronun güncel durumunu yakından izliyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) verilerine göre, dün doların efektif kuru alışta 41,9457 lira, satışta ise 42,1138 lira olarak açıklandı. Bir önceki gün bu rakamlar alışta 41,8629, satışta 42,0307 lira seviyesindeydi.
Uluslararası piyasalarda ise dün akşam euro/dolar paritesi 1,1509, sterlin/dolar paritesi 1,3121 ve dolar/yen paritesi 154,023 olarak kaydedildi.
DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?
Yeni işlem gününde dolar/TL kuru 42,0429 liradan alınırken, 42,0749 liradan satılıyor. Euro/TL ise aynı saatlerde 48,5006 lira civarında işlem görüyor.
Kaynak: Haber Merkezi