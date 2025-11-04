Piyasalar Hareketli! Dolar ve Euro Yeni Güne Yükselişle Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar hem iç hem de dış piyasaları etkilemeye devam ediyor. Vatandaşlar, yatırımcılar ve iş dünyası temsilcileri dolar ve euronun güncel durumunu yakından izliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) verilerine göre, dün doların efektif kuru alışta 41,9457 lira, satışta ise 42,1138 lira olarak açıklandı. Bir önceki gün bu rakamlar alışta 41,8629, satışta 42,0307 lira seviyesindeydi.

Uluslararası piyasalarda ise dün akşam euro/dolar paritesi 1,1509, sterlin/dolar paritesi 1,3121 ve dolar/yen paritesi 154,023 olarak kaydedildi.

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

Yeni işlem gününde dolar/TL kuru 42,0429 liradan alınırken, 42,0749 liradan satılıyor. Euro/TL ise aynı saatlerde 48,5006 lira civarında işlem görüyor.

