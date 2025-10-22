Zorunlu Olmasına 2 Ay Kaldı! Aracına Takmayanlar Muayeneden Geçemeyecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Taksi, minibüs, otobüs ve servis araçlarına kamera takmak zorunlu hale geliyor. Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yapılan son düzenleme ile ticari yolcu taşımacılığı yapan tüm M2 ve M3 sınıfı taşıtlar için takip, kamera sistemi ve görüntü kayıt cihazı şartı getirildi.

YÖNETMELİK RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

19 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında, toplu taşıma araçlarında yolcu ve sürücü güvenliğini artırmak amacıyla kamera sistemlerinin yanı sıra acil durum butonu gibi güvenlik donanımlarının kullanılması zorunlu hale getirildi.

GEÇİŞLER KADEMELİ OLACAK

Yönetmelik kapsamında getirilen yükümlülükler, araç modeline göre kademeli olarak yürürlüğe girecek:

2025– 2023 model araçlar: 1 Ocak 2026’ya kadaRr

2022– 2018 model araçlar: 1 Ocak 2027’ye kadar

2017 ve öncesi model araçlar: 1 Ocak 2028’e kadar

Bu tarihlere kadar belirtilen sistemlerin araçlara takılması gerekiyor. Aksi takdirde bu araçlar, zorunlu muayeneden geçemeyecek.

SON 2 AY KALDI

Yeni düzenleme kapsamında ilk tarih olan 1 Ocak 2026’ya yalnızca iki ay kaldı. Özellikle 2023 ve sonrası model taksi, minibüs ve otobüs sahiplerinin bu sürede araçlarını uygun sistemlerle donatmaları gerekiyor. Sürenin sonunda yapılacak ilk muayenelerde kamera sistemi bulunmayan araçlar trafikte hizmet veremeyecek.

KAMERA SİSTEMLERİNİN FİYATI NE KADAR?

Araçlara takılacak takip ve kayıt sistemlerinin fiyatları, özelliklerine göre değişiklik gösteriyor. Piyasada en düşük seviyedeki sistemler yaklaşık 2 bin TL’den başlarken, yüksek çözünürlükte kayıt yapan ve GPS, gece görüşü gibi özellikler sunan sistemlerin fiyatları bu rakamın birkaç katına kadar çıkabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi