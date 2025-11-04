Altında Rüzgar Tersine Döndü! Fiyatlar Haftanın İkinci Gününde Geriledi

Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları düşüşe geçti. Fed yetkililerinin faiz indirimi konusunda temkinli açıklamaları sonrası ons altın 4 bin doların altına gerilerken, gram altın 5 bin 397 lira seviyesinde işlem görüyor. Yatırımcılar fiyatları yakından takip ediyor.

Altında Rüzgar Tersine Döndü! Fiyatlar Haftanın İkinci Gününde Geriledi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın piyasasındaki son rakamlar yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Haftanın ikinci işlem gününde gram, çeyrek, yarım ve tam altının güncel alış-satış fiyatları belli oldu. Pazartesi günü boyunca dalgalı bir seyir izleyen altın, Fed yetkililerinin aralık ayında faiz indirimi ihtimaline mesafeli yaklaşmasının ardından değer kaybetti. Bu gelişmeyle birlikte spot altının ons fiyatı 4.000 doların altına geriledi.

ALTINDA GÜNÜN İLK RAKAMLARI

Serbest piyasada gram altın 5 bin 397 lira civarında işlem görüyor. Peki bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın ile 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu?

İşte 4 Kasım 2025 Salı gününün canlı altın fiyatları:

GRAM ALTIN

Alış: 5.397,09 TL
Satış: 5.397,87 TL

ONS ALTIN (DOLAR)

Alış: 3.993,39 USD
Satış: 3.994,37 USD

ÇEYREK ALTIN

Alış: 8.635,36 TL
Satış: 8.825,52 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 34.541,43 TL
Satış: 35.194,11 TL

TAM ALTIN

Alış: 35.971,00 TL
Satış: 36.256,00 TL

YARIM ALTIN

Alış: 17.219,19 TL
Satış: 17.653,59 TL

ZİYNET ALTINI

Alış: 34.546,34 TL
Satış: 35.199,20 TL

ATA ALTIN

Alış: 36.802,13 TL
Satış: 37.740,80 TL

14 AYAR BİLEZİK (GRAM)

Alış: 3.038,87 TL
Satış: 4.117,80 TL

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

Alış: 5.033,99 TL
Satış: 5.267,89 TL

GREMSE ALTIN

Alış: 89.596,00 TL
Satış: 90.501,00 TL

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Altın Gram Altın Çeyrek Altın
2026 MTV Zammı Belli Oldu! Hangi Araç ne Kadar Ödeyecek? 2026 MTV Zammı Belli Oldu! Hangi Araç ne Kadar Ödeyecek?
Nutella Açmazı Büyüyor: Rekabet Kurumu'ndan Ferrero'ya 'Manipülasyon' Çıkışı Rekabet Kurumu'ndan Ferrero'ya 'Manipülasyon' Çıkışı
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
Babacan ve Davutoğlu AK Parti'ye mi Dönüyor? Yanıt Geldi Babacan ve Davutoğlu AK Parti'ye mi Dönüyor? Yanıt Geldi
Sındırgı’dan Sonra Yeni Tehlike! Üşümezsoy 6’lık Depremi İşaret Etti Üşümezsoy 'Yeni Bir Kırılmanın Habercisi' Diyerek Uyardı
Avukatlık Ücretlerine Zam! İşte Yeni Tarife Avukatlık Ücretlerine Zam! İşte Yeni Tarife
Meteoroloji O İller İçin Alarm Verdi! Yağmur Geliyor, Bir Anda Bastıracak Meteoroloji O İller İçin Alarm Verdi! Yağmur Geliyor, Bir Anda Bastıracak
ASELSAN ve TÜBİTAK'a FETÖ Operasyonu! Gözaltılar Var ASELSAN, TÜBİTAK ve Türk Telekom'a Operasyon