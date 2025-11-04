Altında Rüzgar Tersine Döndü! Fiyatlar Haftanın İkinci Gününde Geriledi
Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları düşüşe geçti. Fed yetkililerinin faiz indirimi konusunda temkinli açıklamaları sonrası ons altın 4 bin doların altına gerilerken, gram altın 5 bin 397 lira seviyesinde işlem görüyor. Yatırımcılar fiyatları yakından takip ediyor.
Altın piyasasındaki son rakamlar yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Haftanın ikinci işlem gününde gram, çeyrek, yarım ve tam altının güncel alış-satış fiyatları belli oldu. Pazartesi günü boyunca dalgalı bir seyir izleyen altın, Fed yetkililerinin aralık ayında faiz indirimi ihtimaline mesafeli yaklaşmasının ardından değer kaybetti. Bu gelişmeyle birlikte spot altının ons fiyatı 4.000 doların altına geriledi.
ALTINDA GÜNÜN İLK RAKAMLARI
Serbest piyasada gram altın 5 bin 397 lira civarında işlem görüyor. Peki bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın ile 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu?
İşte 4 Kasım 2025 Salı gününün canlı altın fiyatları:
GRAM ALTIN
Alış: 5.397,09 TL
Satış: 5.397,87 TL
ONS ALTIN (DOLAR)
Alış: 3.993,39 USD
Satış: 3.994,37 USD
ÇEYREK ALTIN
Alış: 8.635,36 TL
Satış: 8.825,52 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 34.541,43 TL
Satış: 35.194,11 TL
TAM ALTIN
Alış: 35.971,00 TL
Satış: 36.256,00 TL
YARIM ALTIN
Alış: 17.219,19 TL
Satış: 17.653,59 TL
ZİYNET ALTINI
Alış: 34.546,34 TL
Satış: 35.199,20 TL
ATA ALTIN
Alış: 36.802,13 TL
Satış: 37.740,80 TL
14 AYAR BİLEZİK (GRAM)
Alış: 3.038,87 TL
Satış: 4.117,80 TL
22 AYAR BİLEZİK (GRAM)
Alış: 5.033,99 TL
Satış: 5.267,89 TL
GREMSE ALTIN
Alış: 89.596,00 TL
Satış: 90.501,00 TL
