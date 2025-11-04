Altında Rüzgar Tersine Döndü! Fiyatlar Haftanın İkinci Gününde Geriledi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın piyasasındaki son rakamlar yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Haftanın ikinci işlem gününde gram, çeyrek, yarım ve tam altının güncel alış-satış fiyatları belli oldu. Pazartesi günü boyunca dalgalı bir seyir izleyen altın, Fed yetkililerinin aralık ayında faiz indirimi ihtimaline mesafeli yaklaşmasının ardından değer kaybetti. Bu gelişmeyle birlikte spot altının ons fiyatı 4.000 doların altına geriledi.

ALTINDA GÜNÜN İLK RAKAMLARI

Serbest piyasada gram altın 5 bin 397 lira civarında işlem görüyor. Peki bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın ile 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu?

İşte 4 Kasım 2025 Salı gününün canlı altın fiyatları:

GRAM ALTIN

Alış: 5.397,09 TL

Satış: 5.397,87 TL

ONS ALTIN (DOLAR)

Alış: 3.993,39 USD

Satış: 3.994,37 USD

ÇEYREK ALTIN

Alış: 8.635,36 TL

Satış: 8.825,52 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 34.541,43 TL

Satış: 35.194,11 TL

TAM ALTIN

Alış: 35.971,00 TL

Satış: 36.256,00 TL

YARIM ALTIN

Alış: 17.219,19 TL

Satış: 17.653,59 TL

ZİYNET ALTINI

Alış: 34.546,34 TL

Satış: 35.199,20 TL

ATA ALTIN

Alış: 36.802,13 TL

Satış: 37.740,80 TL

14 AYAR BİLEZİK (GRAM)

Alış: 3.038,87 TL

Satış: 4.117,80 TL

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

Alış: 5.033,99 TL

Satış: 5.267,89 TL

GREMSE ALTIN

Alış: 89.596,00 TL

Satış: 90.501,00 TL

Kaynak: Haber Merkezi