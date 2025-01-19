Hedefte E-Sigara Var: Maliye Harekete Geçti, Kayıt Dışı Sektörün Büyüklüğü Dudak Uçuklattı

Vergi Denetim Kurulu, Türkiye’de satışı yasak olan elektronik sigaralara dönük harekete geçti. Kapsamlı bir denetime tutulan e-sigara sektöründe 300 milyon liralık ticaret hacmi tespit edildi. Durum ilgili kolluk birimleriyle de paylaşıldı.

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Hedefte E-Sigara Var: Maliye Harekete Geçti, Kayıt Dışı Sektörün Büyüklüğü Dudak Uçuklattı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamındaki çalışmalarını ürün ve sektör bazlı olarak genişletiyor.

Bu kapsamda, VDK'nin Risk Analiz Merkezinde e-sigaraya ilişkin kapsamlı inceleme başlatıldı.

İlgili mevzuat uyarınca sigara gibi tütün ürünlerine dair tüm yasaklar, e-sigarayı için de geçerlilik taşıyor. Bu nedenle e-sigara için reklam ve promosyon faaliyetleri yapılamazken, bu ürünün 18 yaşından küçüklere de satışı bulunmuyor.

Hedefte E-Sigara Var: Maliye Harekete Geçti, Kayıt Dışı Sektörün Büyüklüğü Dudak Uçuklattı - Resim : 1

İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞ VE KARGO İŞLEMİ YASAK

Bu çerçevede, e-sigaranın internet ortamında satılması ve kargoya aracılığıyla alıcılara ulaştırılması da yasak kapsamında yer alıyor. Ayrıca içerdiği nikotin nedeniyle kartuş ve cihazlar, serbest ticarete konu edilemiyor. ABD ve Avrupa Birliği (AB) de benzer tedbirleri hayata geçiriyor.

MİLYARLARCA İŞLEM ANALİZ EDİLDİ

VDK, söz konusu ürüne yönelik kayıt dışı gelir beklentisiyle hareket edenler için çalışma başlattı.

VDK tarafından bu kapsamda 20 milyar liradan fazla parasal işlem analiz edilirken, 50 binden fazla mükellefin iş ve işlemleri de denetime tabi tutuldu.

Yürütülen takip sonucunda tespit edilen mükellefler doğrudan vergi incelemesine alındı.

Hedefte E-Sigara Var: Maliye Harekete Geçti, Kayıt Dışı Sektörün Büyüklüğü Dudak Uçuklattı - Resim : 2

300 MİLYON LİRALIK TİCARET

Çalışmalar sonucunda 300 milyon lira tutarında kaçak elektronik sigara ticareti ortaya serildi.

Söz konusu süreçte kolluk kuvvetleriyle iş birliği de yapılırken, elde edilen sonuçlar söz konusu birimlere tebliğ edildi.

BAKAN ŞİMŞEK İŞARETİ VERDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin yasa dışı ve kaçak ürünleri de kapsayacak şekilde genişletildiğine işaret etmişti.

Şimşek, "Kayıt dışı ekonomiyle mücadelemizi, çok sayıda ürün ve sektörü de kapsayacak şekilde bu yıl daha da artıracağız. Bu mücadeleden taviz vermeyeceğiz, böylece vergide etkinlik ve adaleti de artıracağız" ifadeleriyle denetimlerin sıklaştırılacağını ifade etti.

Hedefte E-Sigara Var: Maliye Harekete Geçti, Kayıt Dışı Sektörün Büyüklüğü Dudak Uçuklattı - Resim : 3

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Kaynak: AA

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