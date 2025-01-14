Maliye'nin 'Verginizi Ödeyin' Yazısı Panik Yarattı! Yüz Binlercesi Tespit Edilmişti: Gerçek Sonradan Ortaya Çıktı
Kentsel dönüşümde kira yardımı alanlara vergi sürprizi! Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 binin üzerinde konutta tek tek inceleme yapmış, kayıt dışı vergi ile mücadelede 376 bin mükellefin vergi ödemesi sağlanmıştı. Ancak Maliye'nin kentsel dönüşüm kapsamında kira desteği alanlara yolladığı mesaj ise panik yarattı.
Kaynak: Ekonomi Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanlığı kayıt dışı ekonomiyle mücadelesini tüm hızıyla sürdürüyor. 2024 boyunca yürütülen 1,1 milyon saha denetiminde kurallara aykırı birçok durum tespit edildi. Bu denetimler sonucunda toplam 7,4 milyar TL ceza kesildi. 32.255 kişinin tamamen kayıt dışı çalıştığı belirlendi. Maliye, gerekli işlemleri tamamlayarak bu tespitlerden 10 milyar lira vergi tahakkuk ettirdi.
YÜZ BİNLERCE KONUT İNCELENDİ
Kira gelirlerinin doğru beyan edilmesi için yapılan yoğun denetimlerde ise 425 bin konutta yoklama yapıldı. Denetimler sonucunda 376 bin yeni mükellef kira geliri vergisini ödemek zorunda kaldı ve beyanda yüzde 26’lık artış yaşandı. 55 bin mükellef ise geçmiş yıllara ait kira gelirlerini beyaz ederek 3,1 milyar liralık geri bildirim yapıldı. Denetimler 2025 yılında da devam edecek.
MALİYE’DEN KİRA YARDIMI ALANLARA YAZI
Ekonomim Gazetesi’nde yer alan haberde kentsel dönüşüm kapsamında kira yardımı alan kişiler de radara girdi. Maliye, bu kapsamda kira yardımı alan kişilere yazı gönderdi. Kamu idare ve müesseselerinden, mükellefler ve mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek veya tüzel kişilerden toplanan bilgiler kullanılmak suretiyle yapılan çapraz kontroller ve analizler sonucunda, banka veya PTT kanalıyla kira ödemesi yapıldığı halde kira gelirleriyle ilgili beyanname verilmediğinin tespit edildiği belirtilerek, kira beyannamelerinin verilmesi istenildi.
EVİNE YAZI GİDENLER PANİK YAPTI AMA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Maliye’nin bu yazısı üzerine, kentsel dönüşüm nedeniyle kira yardımı alan vatandaşlar beyanname vermeleri gerektiğini düşünerek endişelendi. Ancak bu tür kira yardımları, Gelir Vergisi Kanunu’na göre herhangi bir vergiye tabi değil.
YARDIM OLDUĞU İÇİN VERGİYE TABİ DEĞİL
Kentsel dönüşüm kira yardımı, riskli binaların yıkılıp yeniden inşa edilmesi sürecinde, bina sahiplerinin mağduriyetini önlemek için yapılan bir devlet desteği. Bu nedenle bu yardımlar, kiralama geliri değil, bir yardım niteliği taşıyor ve gelir vergisine tabi tutulmuyor.