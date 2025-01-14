Maliye'nin 'Verginizi Ödeyin' Yazısı Panik Yarattı! Yüz Binlercesi Tespit Edilmişti: Gerçek Sonradan Ortaya Çıktı

YÜZ BİNLERCE KONUT İNCELENDİ

Kira gelirlerinin doğru beyan edilmesi için yapılan yoğun denetimlerde ise 425 bin konutta yoklama yapıldı. Denetimler sonucunda 376 bin yeni mükellef kira geliri vergisini ödemek zorunda kaldı ve beyanda yüzde 26’lık artış yaşandı. 55 bin mükellef ise geçmiş yıllara ait kira gelirlerini beyaz ederek 3,1 milyar liralık geri bildirim yapıldı. Denetimler 2025 yılında da devam edecek.