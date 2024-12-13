Hazine ve Maliye Bakanlığı Harekete Geçti! Sıra Yaşam Koçlarına Geldi... Vergi Cezaları Yolda

İnternet üzerinden yaşam koçluğu, mentörlük, meditasyon, mindfulness (farkındalık) ve terapi gibi hizmetler veren kişiler Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın radarına girdi. Verdikleri hizmetlerden gelir elde ettikleri halde beyanda bulunmayanlar incelemeye alındı. Bakan Şimşek, "İzaha davet sürecinde uyum göstererek kayıt dışı kazancını beyan eden mükellefler daha az ceza ödeyecek, uyumsuz davranan mükellefler ise vergi incelemesine alınacak" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Harekete Geçti! Sıra Yaşam Koçlarına Geldi... Vergi Cezaları Yolda

Hazine ve Maliye Bakanlığı sosyal medya üzerindeki vergi denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Daha önce sosyal medya fenomenlerini radara alan bakanlık şimdi de internet üzerinden bireysel danışmanlık, koçluk, eğitim, theta healing (bilinçaltı terapi tekniği), mentörlük, meditasyon, mindfulness, terapi, doula (doğum destekçisi) gibi hizmetler verip gelir elde eden fakat beyanda bulunmayanlar için harekete geçti.

Bakanlık bu kişilerin banka hesap hareketlerini kontrol altına aldı. Mükelleflerin beyan ve bildirimleri karşılaştırıldı. Bunun sonucunda sunulan hizmetlere ilişkin bilgiler ve banka hesap hareketleri ile vergi beyanları arasında uyumsuzluk belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Harekete Geçti! Sıra Yaşam Koçlarına Geldi... Vergi Cezaları Yolda - Resim : 1

BAKAN ŞİMŞEK: UYUM GÖSTERENLER DAHA AZ CEZA ÖDEYECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin vergilendirilmemiş bir alan ve hizmet kolu bırakmama gayesiyle çalışmalarını yürüttüklerini belirtti.

Bir yandan vergi bilincinin ve uyumunun artırılması için adımlar atarken diğer yandan kayıt dışılıkla mücadelede denetimlerin devam edeceğini belirten Şimşek, vergilemede adaleti ve etkinliği artırmanın temel ilke olduğunu bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Harekete Geçti! Sıra Yaşam Koçlarına Geldi... Vergi Cezaları Yolda - Resim : 2

Şimşek, şunları söyledi:

"Bu denetimlerde kayıt dışı kazanç elde eden mükellefler izaha davet edilmeye başlandı. Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz. İzaha davet sürecinde uyum göstererek kayıt dışı kazancını beyan eden mükellefler daha az ceza ödeyecek, uyumsuz davranan mükellefler ise vergi incelemesine alınacak."

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Kaynak: AA

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