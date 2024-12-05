Konum Vergisine Peş Peşe Yalanlama! Herkesi Ayağa Kaldırmıştı: 'Esnafı İlgilendirmiyor' Diyerek Anlattı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konum gönderenden vergi alınması ile düzenlemeye açıklık getirdi. Yılmaz, “Konum gönderenden harita vergisi alınması ile ilgili durum tamamen gerçek dışı. Düzenleme coğrafi bilgi maddesinden alarak bunları gelir amaçlı, ticari amaçlı gelir elde edenler ile ilgili. Esnafı ilgilendirmiyor” dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da, "Esnaftan vergi alınacağı doğru değildir" ifadelerini kullandı.

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Konum Vergisine Peş Peşe Yalanlama! Herkesi Ayağa Kaldırmıştı: 'Esnafı İlgilendirmiyor' Diyerek Anlattı

Konum paylaşım ücreti iddialarına açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konum gönderenden vergi alınması ile düzenlemeye açıklık getirdi.

NTV'ye konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, esnaftan konum paylaşımına ilişkin ücret alınacağı haberlerinin gerçek dışı olduğunu söyledi. Yılmaz, "Esnafla ilgisi yok" dedi. Yılmaz, "Düzenleme coğrafi bilgi maddesinden alarak bunları gelir amaçlı, ticari amaçlı gelir elde edenler ile ilgili. Esnafı ilgilendirmiyor” diye konuştu.

Konum Vergisine Peş Peşe Yalanlama! Herkesi Ayağa Kaldırmıştı: 'Esnafı İlgilendirmiyor' Diyerek Anlattı - Resim : 1

Konuya ilişkin bir açıklama da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan geldi. Esnaftan konum vergisi alınacağına dair iddialara karşın yapılan açıklamada, "Esnaftan vergi alınacağı doğru değildir" ifadeleri kullanıldı.

KONUM VERGİSİ KİMLERİ KAPSAYACAK?

Bahsi geçen düzenlemenin coğrafi verileri kullanarak ekonomik kazanç sağlayan Yandex, Google Maps gibi harita hizmeti sağlayıcıları, Yemeksepeti, Trendyol gibi e-ticaret platformları, lojistik firmaları ve reklam şirketlerini kapsaması bekleniyor.

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