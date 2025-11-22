Gram, Çeyrek, Tam, Ata... Altında Yeni Sistem Başlıyor! Yastık Altı Altınları İçin Büyük Plan Devrede

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de yastık altında tutulan yaklaşık 4.500 ton altının ekonomiye kazandırılması için yeni bir model gündemde. ABD merkezli bir şirket tarafından farklı ülkelerde uygulanan “altın kiralama sistemi”, Türkiye’de hayata geçirilmek üzere hazırlanıyor. Bu sistem sayesinde vatandaşlar, evde tuttukları altınları işletmelere kiralayarak düzenli gelir elde edebilecek.

YASTIK ALTI ALTINA YENİ MODEL

Türkiye’de yastık altındaki altın miktarının 300 milyar dolar seviyesinde olduğu tahmin edilirken, bu dev kaynağın ekonomiye dahil edilmesi için yeni bir finansal adım atılıyor. Uzmanlara göre model işlerse, hem vatandaş hem de reel sektör için önemli bir kapı aralanabilir.

ALTIN KİRALAMA SİSTEMİ NEDİR?

Altın kiralama sistemi, bireylerin sahip olduğu fiziki altınları belirli bir sözleşme karşılığında geçici olarak işletmelere kiralaması mantığına dayanıyor.

Model, daha önce ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde kuyumculuk, rafineriler ve endüstriyel üretim süreçlerinde uygulanmış bir yöntem.

Bu sistemde:

Vatandaş altınını belirli bir kurum aracılığıyla kiralamaya açıyor,

İşletmeler altını üretim süreçlerinde kullanıyor,

Süre sonunda aynı gram ve ayarda altın vatandaşa iade ediliyor.

Bu süreçte vatandaş, tıpkı kira geliri gibi aylık bir getiri elde ediyor.

SİSTEMİN İŞLEYİŞİ NASIL OLACAK?

Kuruma Teslim ve Kayıt

Altın, sisteme kayıtlı banka, rafineri veya aracı kuruma teslim ediliyor. Gramaj ve ayar resmi olarak kayıt altına alınıyor.

Kiralama Sözleşmesi

Taraflar arasında süre (3–6–12 ay) ve getiri oranını içeren bir sözleşme imzalanıyor.

İşletmeler Altını Kullanıyor

Kuyumculuk, elektronik, enerji depolama ve çeşitli sanayi kolları altını ham madde olarak kullanıyor.

Aylık Getiri

Vatandaş, kiraya verdiği altının gramı üzerinden aylık kira geliri kazanıyor. Ödemeler TL, döviz veya altın cinsinden yapılabiliyor.

Altının İadesi

Süre sonunda altın, teslim edildiği gram ve ayarda vatandaşa eksiksiz şekilde geri veriliyor.

VATANDAŞ NE KAZANACAK?

Evde atıl duran altın gelir üretir hale geliyor,

Aylık pasif kazanç sağlanıyor,

Çalınma ve kaybolma riski ortadan kalkıyor,

Getiri türünün esnek olması (TL, döviz veya altın) kullanıcıya avantaj sunuyor.

Uzmanlara göre model, özellikle atıl tasarrufa sahip kişiler için güvenli bir alternatif olabilir.

EKONOMİYE ETKİSİ NEDEN ÖNEMLİ?

Türkiye’de yastık altında olduğu tahmin edilen 4.500 ton altın, büyük bir finansal potansiyeli işaret ediyor.

Sistemin devreye alınmasıyla:

Finansal piyasalara yeni likidite sağlanabilir,

İthal altın talebi azalabilir,

Cari açık üzerinde olumlu etki yaratabilir,

Sanayi üretimi için ek finansman kaynağı oluşturabilir.

Bu nedenle model, hem bireyler hem de Türkiye ekonomisi açısından dikkatle izlenen bir süreç olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Hisse.net