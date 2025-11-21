Dünya Borç Batağında! Türkiye Güvenli Hatta Kaldı

Küresel kamu borcu 111 trilyon dolara çıktı. Borcun yarısı ABD ve Çin’e ait oldu. Dev ekonomiler borç yükü altında ezilirken Türkiye, düşük borç oranı ve bütçe dengesindeki iyileşmeyle pozitif ayrıştı.

Küresel kamu borcu 2025 itibarıyla 111 trilyon dolara yükseldi. Bu rakam, yalnızca bir yılda 8,3 trilyon dolarlık yeni borç anlamına geliyor. Ekonomim gazetesinin Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) son raporundan aktardığına göre borcun yüzde 51,8'i ABD ve Çin’e ait.

ABD VE ÇİN'DE SON DURUM NE?

Dünyanın en borçlu ülkesi konumundaki ABD’nin kamu borcu 38 trilyon doları geçti. Borcun GSYH’ye oranı yüzde 125. Ülkenin yıllık faiz ödemeleri son beş yılda üçe katlanırken, bu tutarın 2035’te 1,8 trilyon dolara çıkması bekleniyor. Çin’in borcu 2025’te 18,7 trilyon dolara yükseldi. Artışın temel nedenleri, ekonomik yavaşlamayı telafi etmek için verilen devlet teşvikleri ve emlak krizinin yarattığı gelir kaybı.

ZİRVEDE JAPONYA VAR

Japonya’nın borcu 9,8 trilyon dolar seviyesinde. Borç/GSYH oranı ise yüzde 230 ile dünyanın en yükseklerinden biri. Ülke buna rağmen ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla 92,2 milyar dolarlık ek teşvik açıklamayı planlıyor.

Dünya Borç Batağında! Türkiye Güvenli Hatta Kaldı - Resim : 1

AVRUPANIN DEVLERİ DE AYNI DURUMDA

İngiltere ve Fransa yaklaşık 4 trilyon dolarlık borçla ilk beşte yer alıyor. Fransa’da artan bütçe açığı siyasi istikrarsızlığı büyütürken, son iki yılda beş başbakan değişti. İtalya, Hindistan, Almanya, Kanada ve Brezilya da borç listesinde üst sıralarda.

TÜRKİYE RİSKLİ TABLONUN DIŞINDA

Türkiye, kamu borcu açısından küresel tabloda daha sağlıklı bir pozisyonda bulunuyor.

Toplam kamu borcu: 380,4 milyar dolar

Borç/GSYH oranı: Yüzde 24,3

192 ülke içinde borç sıralaması: 25. sıra

Düşük borç oranı, bütçe disiplinindeki adımlar, büyümenin güçlü seyri ve dezenflasyon süreci sayesinde Türkiye, dev ekonomilerin aksine borç baskısını daha sınırlı hissediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Borç
