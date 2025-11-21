Milyonları Etkileyecek Zam Kararı: Zorunlu Ödemeler İkiye Katlanıyor
Genel Sağlık Sigortası’nda milyonları etkileyecek kritik değişiklik! Brüt asgari ücretin yüzde 3’ü üzerinden hesaplanan GSS primleri yüzde 6’ya çıkarıldı. Böylece aylık 780 TL olan prim ödemesi 1 Aralık’tan itibaren 1.560 TL’ye yükseliyor; vatandaşlar yeni yıldan önce iki katına çıkan bu yükümlülükle karşı karşıya kalacak.
Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinde önemli bir değişikliğe gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, GSS prim oranı yükseltildi ve mevcut prim tutarı neredeyse iki katına çıktı. Yeni düzenleme 1 Aralık itibarıyla yürürlüğe girecek.
PRİM ORANI YÜZDE 3’TEN YÜZDE 6’YA ÇIKARILDI
Mevcut uygulamada GSS primleri, brüt asgari ücretin yüzde 3’ü üzerinden hesaplanıyordu. Yeni kararla birlikte bu oran yüzde 6’ya yükseltildi. Böylece prim ödeme tutarı ciddi şekilde artmış oldu.
AYLIK 780 TL ÖDENİYORDU
SGK’nın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, geliri brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan vatandaşlar 2025 yılı Ocak ayı itibarıyla aylık 780,17 TL prim ödüyordu.
GSS PRİMİ 1.560 LİRAYA YÜKSELECEK
Oranın yüzde 6’ya çıkarılmasıyla birlikte GSS primi 1.560 TL olarak uygulanacak. Böylece ödemeler tam iki katına çıkmış olacak. Yeni tutarlar 1 Aralık’tan itibaren devreye girecek ve önümüzdeki aydan itibaren primler zamlı olarak ödenecek.
Düzenlemenin milyonlarca GSS kapsamında bulunan vatandaşı doğrudan etkilemesi bekleniyor.
