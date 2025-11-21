Milyonları Etkileyecek Zam Kararı: Zorunlu Ödemeler İkiye Katlanıyor

Genel Sağlık Sigortası’nda milyonları etkileyecek kritik değişiklik! Brüt asgari ücretin yüzde 3’ü üzerinden hesaplanan GSS primleri yüzde 6’ya çıkarıldı. Böylece aylık 780 TL olan prim ödemesi 1 Aralık’tan itibaren 1.560 TL’ye yükseliyor; vatandaşlar yeni yıldan önce iki katına çıkan bu yükümlülükle karşı karşıya kalacak.

Son Güncelleme:
Milyonları Etkileyecek Zam Kararı: Zorunlu Ödemeler İkiye Katlanıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinde önemli bir değişikliğe gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, GSS prim oranı yükseltildi ve mevcut prim tutarı neredeyse iki katına çıktı. Yeni düzenleme 1 Aralık itibarıyla yürürlüğe girecek.

PRİM ORANI YÜZDE 3’TEN YÜZDE 6’YA ÇIKARILDI

Mevcut uygulamada GSS primleri, brüt asgari ücretin yüzde 3’ü üzerinden hesaplanıyordu. Yeni kararla birlikte bu oran yüzde 6’ya yükseltildi. Böylece prim ödeme tutarı ciddi şekilde artmış oldu.

AYLIK 780 TL ÖDENİYORDU

SGK’nın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, geliri brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan vatandaşlar 2025 yılı Ocak ayı itibarıyla aylık 780,17 TL prim ödüyordu.

GSS PRİMİ 1.560 LİRAYA YÜKSELECEK

Oranın yüzde 6’ya çıkarılmasıyla birlikte GSS primi 1.560 TL olarak uygulanacak. Böylece ödemeler tam iki katına çıkmış olacak. Yeni tutarlar 1 Aralık’tan itibaren devreye girecek ve önümüzdeki aydan itibaren primler zamlı olarak ödenecek.

Düzenlemenin milyonlarca GSS kapsamında bulunan vatandaşı doğrudan etkilemesi bekleniyor.

SSK ve Bağ-Kur Emeklisine Çifte Zam Hesabı: Maaşlar Baştan Hesaplandı! İşte Emekli ve Memur Maaşında Son RakamlarSSK ve Bağ-Kur Emeklisine Çifte Zam Hesabı: Maaşlar Baştan Hesaplandı! İşte Emekli ve Memur Maaşında Son RakamlarEkonomi
Vatandaşlık Maaşı Geliyor! 81 İlde Her Aileye Asgari Ücret Garantisi! Tarih ve Şartlar NetleştiVatandaşlık Maaşı Geliyor! 81 İlde Her Aileye Asgari Ücret Garantisi! Tarih ve Şartlar NetleştiEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Genel Sağlık Sigortası (GSS)
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Kritik Fed Notları Açıklandı: Altın Piyasasında Şok Etkisi Kritik Fed Notları Açıklandı: Altın Piyasasında Şok Etkisi
Sürücülere Kötü Haber: Motorine Bir Zam Daha Geldi! Fiyatı Rekor Seviyeye Ulaştı Sürücülere Kötü Haber! Motorine Bir Zam Daha Geldi
ÇOK OKUNANLAR
CHP'den İmralı Kararı! 'Üye Vermeyi Doğru Bulmuyoruz' CHP'den Flaş İmralı Kararı!
CHP İstanbul'da 'Kayyıma Devam' Kararı CHP İstanbul'da 'Kayyıma Devam' Kararı
Bursa’da Akılalmaz Olay: Güpegündüz Cinsel Saldırı! Genç Kadının Zorla Kıyafetlerini Çıkarmaya Çalıştı! O Anlar Kamerada Güpegündüz Cinsel Saldırı! Genç Kadının Zorla Kıyafetlerini Çıkarmaya Çalıştı! O Anlar Kamerada
MHP Adına İmralı'ya Gidecek İsim Belli Oldu MHP Adına İmralı'ya Gidecek İsim Belli Oldu
Karar Çıktı! Süreç Komisyonu İmralı'ya Gidiyor Süreç Komisyonu İmralı'ya Gidiyor