Gözler Merkez Bankası’nın Nisan Ayı Faiz Kararında! Bugün Açıklanacak... Sabit mi Tutacak Yükseltecek mi?

6 Mart'taki toplantıda 250 baz puanlık indirime giden Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayı faiz kararını bugün saat 14:00'te açıklayacak. Piyasalarda kimi uzmanlar Merkez Bankası’nın faizi sabit tutacağını öngörürken, kimileri de yükselteceğini öngörüyor. Gözler, saat 14:00'te açıklanacak faiz kararında…

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Gözler Merkez Bankası’nın Nisan Ayı Faiz Kararında! Bugün Açıklanacak... Sabit mi Tutacak Yükseltecek mi?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayı faiz kararını açıklamaya hazırlanırken, gözler yeni faiz kararının ne olacağına çevrildi.

Gözler Merkez Bankası’nın Nisan Ayı Faiz Kararında! Bugün Açıklanacak... Sabit mi Tutacak Yükseltecek mi? - Resim : 1

SABİT Mİ TUTACAK?

Merkez Bankası’nın 6 Mart'taki toplantısında kurul, politika faizinde 250 baz puanlık indirime gitmişti. Faizi yüzde 45'ten yüzde 42 buçuğa çekmişti. 20 Mart'taki ara toplantıda ise borç verme faizini yüzde 46'ya çıkarmıştı. Peki, TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan ayı faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Gözler Merkez Bankası’nın Nisan Ayı Faiz Kararında! Bugün Açıklanacak... Sabit mi Tutacak Yükseltecek mi? - Resim : 2

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı Nisan ayı faiz kararı için takvim belli oldu. Açıklanan takvime göre; Merkez Bankası nisan ayı faiz kararı bugün saat 14.00'da açıklanacak. Uzmanlar, Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutmasını öngörüyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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