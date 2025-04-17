Altında Yeni Rekor! Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesini Gördü

Küresel belirsizliklerin gölgesinde altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor. Ons altın 3.358 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, gram altın iç piyasada 4.119 TL’yi gördü. Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 17 Nisan 2025 güncel altın fiyatları...

Altında Yeni Rekor! Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesini Gördü

Küresel ekonomide belirsizliklerin arttığı bir dönemde, altın yatırımcının güvenli limanı olmayı sürdürüyor. Durgunluk, enflasyon kaygıları, ticaret gerilimleri ve jeopolitik riskler altına olan talebi körüklerken; merkez bankalarının rekor düzeydeki alımları ve bireysel yatırımcıların altın fonlarına yoğun ilgisi ons altını tarihi zirvelere taşıdı. Bugünkü işlemlerde ons altın 3.358 doları test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı; yıl başından bu yana değer artışı ise yaklaşık yüzde 28’e yaklaştı.

Altında Yeni Rekor! Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesini Gördü - Resim : 1

REKOR KIRDI

Yurt içi piyasalarda da altındaki yükselişin etkisi görülüyor. 17 Nisan 2025 itibarıyla gram altın spot piyasada 4.119 TL ile rekor kırarken, Kapalıçarşı’da gram satış fiyatı 4.190 TL’ye, çeyrek altın ise 6.830 TL’ye kadar çıktı. Sabah saatlerinde ons fiyatı 3.345 dolar, gram fiyatı ise 4.100 TL civarında dengelenmeye çalışıyordu.

Altında Yeni Rekor! Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesini Gördü - Resim : 2

Saat 08.00 itibarıyla altın fiyatları şöyle:

Gram altın 4.096,71 TL
Çeyrek altın 6.799,00 TL
Yarım altın 13.599,00 TL
Cumhuriyet altını 27.094,00 TL
Gremse altın 67.319,33 TL
Tam altın 26.845,38 TL
Ons altın 3.338,41 Dolar

POWELL’DAN PİYASALARI ETKİLEYEN AÇIKLAMA

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, yaptığı açıklamada tarifelerin ekonomik etkisinin beklenenden daha büyük olabileceğine dikkat çekti. Faiz indirimi konusunda aceleci davranmayacaklarını vurgulayan Powell’ın sözleri sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,30’un altına gerilerken, dolar endeksi de 100 seviyesinin altında kalmayı sürdürdü. Doların zayıf görünümü ise ons altını yukarı taşıyan etkenlerden biri oldu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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