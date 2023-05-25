Gözler Merkez Bankası'na çevrildi, dolar/TL tarihi seviyelere yaklaştı!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2023 Mayıs ayına ilişkin faiz kararı öncesi dolar/TL yönünü yukarı doğru çevirerek yükselişini sürdürdü.
Yurt içi piyasalarda bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) saat 14.00'te açıklayacağı para politikası kararlarına çevrildi.
28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi açıklanacak olan son faiz kararına ilişkin beklentiler bankanın faizi sabit bırakması yönünde.
DOLARDA SON DURUM
Bu gelişmelerle dolar/TL, dün yüzde 0,2 artışla 19,9004'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,93 seviyesinden işlem görüyor.
Geçtiğimiz pazartesi günü dolar, 20,18 seviyesini görerek rekor kırmıştı.
MERKEZ BANKASI ART ARDA FAİZ İNDİRİMİ YAPMIŞTI
Öte yandan Merkez Bankası, geçen yıl enflasyondaki yükselişe rağmen gerçekleştirdiği 500 baz puanlık faiz indirimlerini kasım ayında tamamlamış, aralık ve ocak aylarında politika faizini yüzde 9'da tutmuştu. TCMB, nisan ayı politika faizini yüzde 8,50'de tutma kararı almıştı.
Kaynak: Gerçek Gündem