Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi kritik bekleyiş: Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında 25 Mayıs Perşembe (bugün) günü toplanacak.

Merkez Bankası, mayıs ayı faiz kararı ise, saat 14.00'te açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?

Bu gelişmelerle birlikte Reuters anketine katılan 12 ekonomistin tamamı TCMB'nin bu ay politika faizini yüzde 8.5 seviyesinde sabit bırakacağını tahmin etti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyor.

Bloomberg HT Araştırma Birimi’nin Mayıs ayı TCMB faiz anketine katılan 15 kurumun medyan beklentisi Mayıs ayında faizin yüzde 8,5 seviyesinde sabit bırakılacağı yönünde oldu.

MERKEZ BANKASI ART ARDA FAİZ İNDİRİMİ YAPMIŞTI

Merkez Bankası, geçen yıl enflasyondaki yükselişe rağmen gerçekleştirdiği 500 baz puanlık faiz indirimlerini kasım ayında tamamlamış, aralık ve ocak aylarında politika faizini yüzde 9'da tutmuştu. TCMB, nisan ayı politika faizini yüzde 8,50'de tutma kararı almıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem