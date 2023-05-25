İstanbul'da villa fiyatına İskoçya'da şato

Londra’da 25 yıldır gayrimenkul danışmanlığı yapan Neşe Alex Jenkins, İstanbul'da bir villa fiyatına İskoçya'da şato alınabileceğini söyledi.

Son Güncelleme:
İstanbul'da villa fiyatına İskoçya'da şato

Emlak yatırım ve yönetim danışmanlığı şirketi Allytta’nın CEO’su Neşe Alex Jenkins, Türkiye vatandaşları için başkent dışında İngiltere’de Liverpool ve Manchester, İskoçya’da ise Glasgow'un gözde olduğunu ifade etti.

Dünya'dan Emre Ergül'e konuşan Jenkins, Türkiye’de konut fiyatlarının çok yükseldiğini hatırlattı.

Jenkins, Türkiye-İskoçya’yı şöyle karşılaştırdı: “2 milyon sterline İskoçya’da bir şato almak mümkün. Yani İstanbul Göktürk’te, Zekeriyaköy’de bir villa fiyatına İskoçya’da şato alınabiliyor.”

Jenkins, şato alan veya almak isteyen Türk yatırımcının bulunduğunu belirterek bir müşterisinin İskoçya’daki bir şato ile uzun süredir ilgilendiğini, yatırım analizlerinin devam ettiğini belirtti. 

Etiketler
İskoçya
Son Güncelleme:
Sarımsak + yoğurt ve limonun gücü! Bakın 1 kaşık tüketince ne işe yarıyormuş... Sarımsak + yoğurt ve limonun gücü! Bakın 1 kaşık tüketince ne işe yarıyormuş...
Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum
Kurbanlıklar cep yakacak: Fiyatları neredeyse 3 katına çıktı! Kurbanlıklar cep yakacak: Fiyatları neredeyse 3 katına çıktı!
En kibirli burçlar... Onlarla ne yola çıkılır ne iş yapılır.. Hep kendileri haklıdır En kibirli burçlar... Onlarla ne yola çıkılır ne iş yapılır.. Hep kendileri haklıdır
ÇOK OKUNANLAR
Ali Babacan, Millet İttifakı'nın masasındaki son anketi paylaştı: 'Sonuçları cuma günü aldık...' Ali Babacan, Millet İttifakı'nın masasındaki son anketi paylaştı: 'Sonuçları cuma günü aldık...'
Kılıçdaroğlu, karşıt görüşlülerin sorularını yanıtladığı Babala TV'de neler söyledi? Kılıçdaroğlu, karşıt görüşlülerin sorularını yanıtladığı Babala TV'de neler söyledi?
Maaş tablosu değişti: Memur ve emekli zammı için 7 maddeli artış formülü Maaş tablosu değişti: Memur ve emekli zammı için 7 maddeli artış formülü
Sedat Peker'in iddialarını doğrulamıştı: Hayatını kaybeden efsane polis Adil Serdar Saçan kimdir? Sedat Peker'in iddialarını doğrulamıştı: Hayatını kaybeden efsane polis Adil Serdar Saçan kimdir?
Kemal Özkiraz: Sağlıklı anket yapma imkanı kalmadı, bundan sonra Türkiye geneli seçim anketi yapmayı düşünmüyoruz Kemal Özkiraz: Bundan sonra Türkiye geneli seçim anketi yapmayı düşünmüyoruz