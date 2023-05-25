İstanbul'da villa fiyatına İskoçya'da şato

Emlak yatırım ve yönetim danışmanlığı şirketi Allytta’nın CEO’su Neşe Alex Jenkins, Türkiye vatandaşları için başkent dışında İngiltere’de Liverpool ve Manchester, İskoçya’da ise Glasgow'un gözde olduğunu ifade etti.

Dünya'dan Emre Ergül'e konuşan Jenkins, Türkiye’de konut fiyatlarının çok yükseldiğini hatırlattı.

Jenkins, Türkiye-İskoçya’yı şöyle karşılaştırdı: “2 milyon sterline İskoçya’da bir şato almak mümkün. Yani İstanbul Göktürk’te, Zekeriyaköy’de bir villa fiyatına İskoçya’da şato alınabiliyor.”

Jenkins, şato alan veya almak isteyen Türk yatırımcının bulunduğunu belirterek bir müşterisinin İskoçya’daki bir şato ile uzun süredir ilgilendiğini, yatırım analizlerinin devam ettiğini belirtti.