Akaryakıt fiyatları güncellendi: Benzine bir zam daha

Brent petrol fiyatlarında paralel ivme devam ediyor. Doların Türk Lirası karşısındaki dalgalanması ise akaryakıt fiyatları üzerinde etkisini sürdürüyor.

Akaryakıt fiyatları güncellendi: Benzine bir zam daha

Geçtiğimiz günlerde benzin fiyatları zamlandı. Benzine 76 kuruş zam geldi, yeni fiyatlar pompaya yansıtıldı.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 25 MAYIS PERŞEMBE

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.52 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 19.33 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10.25 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 20.16 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 19.75 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 10.45 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 20.14 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 19.84 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 11,04TL

Etiketler
benzin
Reuters: AKP’li bir grup kademeli faiz artışı içeren ekonomi modelini Erdoğan’a sunmaya hazırlanıyor "AKP’li bir grup kademeli faiz artışı içeren ekonomi modelini Erdoğan’a sunmaya hazırlanıyor"
Özgür Demirtaş grafiklerle anlattı: Borsanın durumu 23 yıl öncesinin bile aşağısında, tek kelime ile yazık Özgür Demirtaş grafiklerle anlattı: Borsanın durumu 23 yıl öncesinin bile aşağısında
Firmalar, sigara dağıtımını durdurdu: '3 liralık bir zam gelecek' Firmalar, sigara dağıtımını durdurdu: '3 liralık bir zam gelecek'
HDP ve Yeşil Sol'dan açıklama: Protokol evrensel ilkelere aykırıdır, seçimdeki tutumumuzla ilgili yarın açıklama yapacağız "Protokol evrensel ilkelere aykırıdır, seçimdeki tutumumuzla ilgili yarın açıklama yapacağız"
Hep yanlış yapmışız yanlış! İrmik helvasına lezzet katan tüyo Hep yanlış yapmışız yanlış! İrmik helvasına lezzet katan tüyo
Yargı dizisine veda etmişti.... Yeni dizisi belli oldu Yargı dizisine veda etmişti.... Yeni dizisi belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
Ali Babacan, Millet İttifakı'nın masasındaki son anketi paylaştı: 'Sonuçları cuma günü aldık...' Ali Babacan, Millet İttifakı'nın masasındaki son anketi paylaştı: 'Sonuçları cuma günü aldık...'
Sedat Peker'in iddialarını doğrulamıştı: Hayatını kaybeden efsane polis Adil Serdar Saçan kimdir? Sedat Peker'in iddialarını doğrulamıştı: Hayatını kaybeden efsane polis Adil Serdar Saçan kimdir?
Maaş tablosu değişti: Memur ve emekli zammı için 7 maddeli artış formülü Maaş tablosu değişti: Memur ve emekli zammı için 7 maddeli artış formülü
Kılıçdaroğlu, karşıt görüşlülerin sorularını yanıtladığı Babala TV'ne neler söyledi? Kılıçdaroğlu, karşıt görüşlülerin sorularını yanıtladığı Babala TV'ne neler söyledi?
Kemal Özkiraz: Sağlıklı anket yapma imkanı kalmadı, bundan sonra Türkiye geneli seçim anketi yapmayı düşünmüyoruz Kemal Özkiraz: Bundan sonra Türkiye geneli seçim anketi yapmayı düşünmüyoruz