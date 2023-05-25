Akaryakıt fiyatları güncellendi: Benzine bir zam daha
Brent petrol fiyatlarında paralel ivme devam ediyor. Doların Türk Lirası karşısındaki dalgalanması ise akaryakıt fiyatları üzerinde etkisini sürdürüyor.
Geçtiğimiz günlerde benzin fiyatları zamlandı. Benzine 76 kuruş zam geldi, yeni fiyatlar pompaya yansıtıldı.
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 25 MAYIS PERŞEMBE
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.52 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 19.33 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10.25 TL
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 20.16 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 19.75 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 10.45 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 20.14 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 19.84 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 11,04TL