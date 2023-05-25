Altın fiyatları ABD'den destek buldu, yükseliş başladı: Gram altın ne kadar? (25 Mayıs 2023)

Beyaz Saray ile Cumhuriyetçi temsilciler, borç limiti müzakereleri için dün yeniden bir araya gelirken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, düzenlediği basın toplantısında, müzakerecilerin bazı konulardan hala uzak olduğunu belirterek, harcamalar konusundaki anlaşmazlıklara işaret etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings ise borç limiti açmazı nedeniyle ABD'nin "AAA" olan kredi notunu negatif izlemeye alırken, artan risk algısı, altının ons fiyatını desteklemeye devam etti.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde bin 256 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 azalışla bin 252 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 60 lira, Cumhuriyet altını da 8 bin 350 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,9 düşüşle bin 957 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde bin 960 dolardan alıcı buluyor.

FED'DEN FAİZ TARTIŞMASI

Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yayımladığı, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 2-3 Mayıs'ta düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklar, bazı Fed yetkililerinin daha fazla faiz artışının gerekli olabileceğini, bazılarının ise buna katılmadığını ortaya koydu.

Para piyasalarında, Fed'in haziranda 25 baz puanlık faiz artışına gidebileceğine yönelik fiyatlamalar yüzde 34 seviyesine yükselirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, haziran toplantısında faiz artırımına gidilip gidilmeyeceğinin kararını gelecek 3 haftalık verilere göre alınacağını bildirdi.

Kaynak: Gerçek Gündem