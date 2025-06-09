Google Haritalar'da Gizli Konum Hilesi Ortaya Çıktı

Navigasyon sizi ters yollara mı sokuyor? Haritalarda yönünüzü şaşırıyorsanız çözüm düşündüğünüzden çok daha basit! Google Haritalar’daki gizli kalibrasyon özelliğiyle pusulanızı saniyeler içinde düzeltebilir, harita üzerinde yönünüzü doğru şekilde görebilirsiniz.

Google Haritalar'da Gizli Konum Hilesi Ortaya Çıktı
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Google Haritalar zaman zaman doğru yönü algılayamayabilir. Özellikle bulunduğunuz yöne göre yön okunun ya da görüş alanı üçgeninin yanlış yönlenmesi, sizi yanlış sokaklara ya da ters yöne sevk edebilir. Bu sorun genellikle cihazınızdaki pusulanın kalibrasyonunun bozulmasından kaynaklanır.

Google Haritalar'da Gizli Konum Hilesi Ortaya Çıktı - Resim : 1

ADIM ADIM PUSULA KALİBRASYONU

Aşağıdaki adımları izleyerek birkaç saniye içinde pusulanızı yeniden kalibre edebilirsiniz:

Konum Simgesine Dokunun:
Haritalar uygulamasını açın ve ekranda mavi daireyle gösterilen mevcut konum simgesine tıklayın.

“Kalibre Et” Seçeneğini Açın:
Açılan alt menüde “Pusulayı kalibre et” ya da “Kalibrasyon” gibi bir seçenek göreceksiniz. Buna dokunun.

Telefonu Hareket Ettirin:
Ekranda beliren yönergelere göre telefonunuzu 8 şeklinde havada çizin. Bu hareket, cihazın sensörlerinin doğru çalışmasını sağlar.

Yön Okunu Kontrol Edin:
Kalibrasyon tamamlandığında, konum simgesinin yanında çıkan mavi ok doğru yönü gösteriyorsa işlem başarıyla tamamlanmış demektir.

Gerekirse Tekrar Edin:
Hâlâ yön hatası alıyorsanız aynı işlemi bir kez daha yapın. Nadiren de olsa birden fazla deneme gerekebilir.

Google Haritalar'da Gizli Konum Hilesi Ortaya Çıktı - Resim : 2

KALİBRASYON NEDEN ÖNEMLİ?

Günlük yaşamda Google Haritalar yalnızca araba kullanırken değil; yürüyüşte, toplu taşımada veya bisikletle gezerken de en büyük yardımcımız. Ancak pusula yanlış çalışırsa, uygulama sizi ters yöne gönderebilir.
Doğru yönü gösteren bir pusula, doğru rota, daha az zaman kaybı ve daha az stres demektir.

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Kaynak: Haber Merkezi

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