GİB Harekete Geçti: Tebligat Gelmeden Ödemeyen Yandı, Cezası Çok Büyük

Gelirini beyan etmeyen vatandaşlara vergi cezası kapıda. GİB, banka ve SGK kayıtlarıyla eksik ya da hiç beyanname vermeyenleri tespit edecek. Tebligat gelmeden pişmanlıkla başvuranlar ise ceza ödemekten kurtulacak.

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GİB Harekete Geçti: Tebligat Gelmeden Ödemeyen Yandı, Cezası Çok Büyük

Geçtiğimiz yıl boyunca tek işverenden 3 milyon TL'yi aşan veya birden fazla işverenden toplamda 230 bin TL'den fazla gelir elde eden vatandaşlar için beyanname verme süresi 7 Nisan'da sona erdi. Beyanname vermeyen mükellefleri tespit eden Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bu kişilere yönelik vergi daireleri aracılığıyla tebligat göndermeye hazırlanıyor.

GİB Harekete Geçti: Tebligat Gelmeden Ödemeyen Yandı, Cezası Çok Büyük - Resim : 1

EVLERE TEBLİGAT GÖNDERİLECEK

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, GİB banka ve sigorta kayıtları ile SGK bildirimleri gibi çeşitli veri kaynaklarını analiz ederek beyanname yükümlülüğünü yerine getirmeyenleri belirliyor. Tespiti yapılanlar hem ödemeleri gereken vergiyi hem de vergi ziyaı cezasını ödemek zorunda kalacak.

GİB Harekete Geçti: Tebligat Gelmeden Ödemeyen Yandı, Cezası Çok Büyük - Resim : 2

PİŞMAN OLAN CEZADAN KURTULACAK

Ancak Vergi Usul Kanunu’nda yer alan “pişmanlık” hükümlerinden yararlananlar, vergi dairesinden tebligat gelmeden başvuruda bulunmaları halinde yalnızca vergiyi ödeyerek vergi tutarı kadar olan cezadan kurtulabiliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçen hafta yaptığı açıklamada, gelirlerini zamanında beyan etmeyen kişilere çağrıda bulunarak, vergi daireleri harekete geçmeden pişmanlıkla beyanname verebileceklerini hatırlattı.

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Kaynak: Habertürk

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