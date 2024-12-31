Net Maaş Alanı Etkilemiyor! Brüt Aylık Alanlar Bu Hesabı İyi Yapın: Maaşları Eksilten Vergide Yeni Tarife

Brüt maaş üzerinden çalışan milyonlarca kişiyi ilgilendiren gelir vergisi dilimleri 2025 yılı için yeniden düzenlendi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 2025 yılı gelir vergisi dilimleri yüzde 43,93 oranındaki yeniden değerleme oranına göre güncellendi.

Söz konusu oran Ekim ay enflasyonu ile belirlenmişti. Böylece yeni gelir vergisi dilimleri ise şu şekilde değişti.

BRÜT MAAŞ ALANLAR DİKKAT!

Brüt maaş alan kişiler, maaşlarının ilgili vergi dilimine ulaşması durumunda ne kadar vergi ödeyeceklerini hesaplayabiliyorlar. Net maaş alan kişiler, yapılan bu düzenlemelerden etkilenmiyor. Çünkü anlaştıkları maaş, sabit kalmakta ve 12 ay boyunca herhangi bir zam almadıkları sürece maaşlarında değişiklik olmamaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi