Enpara Çöktü mü? Bankadan Açıklama Geldi

Sosyal medyada birçok kullanıcı, QNB Finansbank bünyesinde hizmet veren Enpara'da erişim sorunu yaşadıklarını bildirdi. Bankadan yapılan açıklamada, "Sistemsel bir sorun nedeniyle hizmet kanallarımızda geçici bir süreliğine problem yaşanmış olup, teknik ekiplerimiz tarafından müdahale edilmektedir" denildi. Enpara'nın resmi X hesabından ise kullanıcılara, "Sorun giderildi, rica etsek tekrar kontrol edebilir misiniz?" şeklinde yanıt verildi.

Enpara Çöktü mü? Bankadan Açıklama Geldi

QNB Finansbank ve Enpara kullanıcıları, bugün mobil uygulama ve internet bankacılığına erişimde ciddi sıkıntılar yaşadıklarını bildirdi. Birçok kullanıcı, uygulamaya giriş yapmaya çalıştığında “Geçici bir hata oluştu, lütfen daha sonra tekrar deneyin” uyarısıyla karşılaştıklarını aktardı.

Enpara'nın resmi X hesabından, şikayetini dile getiren kullanıcılara "Sorun giderildi, rica etsek tekrar kontrol edebilir misiniz?" şeklinde yanıt verildi.

QNB Finansbank'ın resmi destek hesabı ise kullanıcılara “Merhaba, öncelikle yaşanan aksaklık için çok üzgünüz. Sistemsel bir sorun nedeniyle hizmet kanallarımızda geçici bir süreliğine problem yaşanmış olup, teknik ekiplerimiz tarafından müdahale edilmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.” yanıtını verdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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