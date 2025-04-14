Türkiye’de En Çok Tercih Edilen Ve En Uygun Motosiklet Modelleri Açıklandı

Vitesli motosiklet kategorisinde, Mondial 50 UAG modeli özellikle Anadolu'da yaygın tercih edilen bir seçenek olarak öne çıkıyor. 49.485.000 TL’lik fiyatıyla dikkat çeken bu model, 50 cc motor hacmine ve 2.2 kW güç üretimine sahip. Altı vitesli yapısıyla dikkat çeken Yuki RT125-18B Venom, 125 cc motor hacmi, LED aydınlatmalar, TFT ekran ve yerli montaj avantajıyla öne çıkan diğer bir model olarak listede yer alıyor.

Honda CB125F ise 113.250.000 TL’lik fiyat etiketiyle 125 cc sınıfındaki güçlü konumunu koruyor. Aynı sınıfta bulunan RKS RZ125, Mondial 125 Drift L ve RKS RK125S gibi modellerin fiyatları ise 75 bin TL ile 95 bin TL arasında değişiyor.

50 CC SCOOTER MODELLERİNE TALEP YÜKSEK

B sınıfı ehliyetle kullanılabilmesi nedeniyle, motosiklet dünyasına yeni adım atan kullanıcıların ilk tercihi 50 cc’lik scooter modelleri oluyor. Bu kategoride otomatik vitesli, şehir içi kullanıma uygun modeller rağbet görüyor.

Fiyat-performans dengesine sahip modeller arasında ilk sırada, 49.495.000 TL’lik satış fiyatı ile Mondial Exon 50 yer alıyor. Bu modeli 50.920.000 TL’lik Yuki Margherita 50 takip ediyor. Tasarımıyla İtalyan Vespa'yı andıran ve yerli montaj avantajı sunan RKS VSP125 Pro modeli ise 76.130.000 TL’ye satışa sunuluyor. Bu model, 8.7 beygir gücündeki motoru, LED farları ve gelişmiş fren sistemiyle dikkat çekiyor.

Honda’nın popüler scooter modeli Dio’nun güncel satış fiyatı ise 135.000.000 TL olarak belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi