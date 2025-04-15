ABD Tarifelerden Geri Adım mı Atıyor? 'Kimse Bunların Sürdürülebilir Olduğunu Düşünmüyor'

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin'e uygulanan gümrük vergilerinin oldukça yüksek seviyelerde olduğunu belirterek, bu vergilerin uzun vadede sürdürülebilir olmadığını ve kalıcı olmasının kimse tarafından istenmediğini ifade etti. Bloomberg’e verdiği röportajda açıklamalarda bulunan Bessent, ticaret ortaklarıyla yürütülen müzakerelerde hızlı ilerleme sağlandığını dile getirdi.

ABD’nin müttefiklerine, ticaret görüşmelerinde daha hızlı hareket etmeleri gerektiği yönünde mesaj veren Bessent, ilk adımı atan tarafın genellikle daha avantajlı bir anlaşma elde ettiğini vurguladı. Ayrıca, ek tarifelerin durdurulduğu 90 günlük süreçte birçok ülkeyle prensipte anlaşmaya varabileceklerini söyledi.

Bessent, Çin’e uygulanan gümrük tarifelerine ilişkin değerlendirmesinde, bu uygulamanın Çin mallarının ülke pazarlarını doldurmasına karşı alınan bir önlem olarak görülebileceğini belirtti. Bununla birlikte, Çin ile müzakerelerin hangi seviyede sürdüğü sorusuna yanıt verirken, bu tür görüşmelerin üst düzeyde gerçekleşmesi gerektiğini ve ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in iyi bir ilişkisi olduğunu söyledi.

'KİMSE KALICI OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYOR'

Çin'e yönelik tarifelerin ciddi bir konu olduğunu yineleyen Bessent, "Çin'e uygulanan gümrük vergileri büyük rakamlar, kimse bunların sürdürülebilir olduğunu düşünmüyor ve kalmasını istemiyor. Ama bu oranlar şaka olmaktan çok uzak." ifadelerini kullandı. Çin ve ABD arasındaki ilişkilerde bir ayrışma olmak zorunda olmasa da, bunun olasılıklar arasında bulunduğunu sözlerine ekledi.

'ACİL DURUMDA DEĞİLİZ'

ABD varlıklarının terk edildiği yönündeki iddiaları reddeden Bessent, tahvil ihalelerinde yabancı yatırımcıların ilgisinin arttığını belirtti. Doların hâlâ küresel rezerv para birimi olduğunu vurgulayan Bessent, ABD’nin güçlü dolar politikalarına bağlı kaldığını ifade etti. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile haftalık görüşmeler yaptıklarını ve şu anda "camı kır" gibi acil bir durumda olmadıklarını da sözlerine ekledi.

Powell’ın görev süresinin 2026 Mayıs’ında sona ereceğini hatırlatan Bessent, yerine geçecek başkan adaylarıyla sonbaharda görüşmelerin başlayacağını açıkladı. Tahvil piyasasıyla ilgili henüz bir eylem planına gerek duymadıklarını belirten Bessent, "Kullanabileceğimiz geniş bir araç setimiz var. Gerekirse geri alımları artırabiliriz" dedi. Ayrıca tarifeler konusunda sağlam ve güven verici bir süreç yürüteceklerini, bu nedenle piyasaların bu konuda rahat olabileceğini vurguladı.

Kaynak: AA