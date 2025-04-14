Macaristan'da LGBTİ+ Yürüyüşleri Yasaklandı, Para Cezası Kesilecek

Macaristan Parlamentosu, LGBT+ haklarını sınırlayan anayasa değişikliğini kabul etti. Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın partisi Fidesz tarafından sunulan tasarı 27 oya karşı 136 oyla kabul edildi.

Başbakan Viktor Orban’ın desteğini alan anayasa değişikliği, LGBTİ+ bireylerin haklarını hedef aldığı gerekçesiyle kamuoyunda ve uluslararası alanda yoğun eleştirilerin odağı oldu. Parlamentoda kabul edilen tasarı ile Onur Yürüyüşü gibi etkinlikler yasaklanacak, yalnızca erkek ve kadın cinsiyetleri tanınacak.

PARA CEZASI KESİLECEK

Yasaya göre yasaklanan etkinliğe katılanlara 200 bin forinte (546 dolar) kadar para cezası kesilecek. Yetkililer ayrıca yasaklanan bir etkinliğe katılan kişileri tespit etmek için yüz tanıma sistemleri kullanabilecek.

İnsan hakları savunucuları, düzenlemeyi ifade ve toplanma özgürlüğünü hedef alan baskıcı bir adım olarak yorumluyor. Macar Helsinki Komitesi, yasa teklifini "korkuyu yasallaştırma aracı" olarak nitelendirdi. Muhalefetteki Momentum Partisi ise tasarının, Rusya’daki otoriter yöntemleri çağrıştırdığını belirterek, yurttaşları meclis önünde protestoya çağırdı.

Kaynak: Haber Merkezi