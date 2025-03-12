Fransız Devi L'oreal Ünlü Kremini Piyasadan Çekti, Hepsi Toplatılıyor

L'oreal'a ait La Roche-Posay'in çok kullanılan 'Effaclar Duo Akne Tedavi' ürünleri hakkında benzoil peroksit tespit edilmesi nedeniyle toplatma kararı alındı. ABD'de ürünlerin satışı durmuş olsa da ürün Türkiye'de de yaygın olarak kullanılıyor ve halen satışı mevcut.

Eda Narin Eda Narin
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Fransız Devi L'oreal Ünlü Kremini Piyasadan Çekti, Hepsi Toplatılıyor

Fransız devi L'oreal'a ait dermokozmetik markası olan La Roche-Posay'in akne ve lekeler için kullanılan ürünü 'Effaclar Duo Akne Tedavi' ürünlerinin içeriğinde benzoil peroksit tespit edildi. Akne tedavisinde yaygın olarak kullanılan benzoil peroksitin yüksek sıcaklıklara ya da UV ışınlarına maruz kalınması durumunda kanserojen madde etkisi gösterdiği biliniyor. Bağımsız bir Amerikan laboratuvarı olan Valisure, bu ürünlerin FDA'nın güvenli sınırının 800 katı kadar benzoil peroksit içerdiğini bildirdi.

Bu nedenle La Roche-Posay, ürünlerini geri çağırdı. Öte yandan geri çağrılan tek ürün 'Effaclar Duo Akne Tedavi' olmadı. Effaclar Duo temizleyici de geri çağrılan ürünler arasında yer aldı.

Fransız Devi L'oreal Ünlü Kremini Piyasadan Çekti, Hepsi Toplatılıyor - Resim : 1

ŞİRKETİN SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

La Roche-Posay sözcüsü, şirketin La Roche-Posay'in 'Effaclar Duo Akne Leke Tedavisi' ürünlerinin bir partisinde eser düzeyde benzoil peroksit bulunduğunu söyledi.

Sözcü, "Bu seviye bir güvenlik riski oluşturmasa da en yüksek kalite standartlarını korumaya kararlıyız. Bu nedenle FDA ile yakın koordinasyon içinde, proaktif olarak Effaclar Duo'nun mevcut formülünün kalan sınırlı birimlerini perakendecilerden kaldırmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE HALEN SATILIYOR

Ürünlerin geri çağrılması üzerine artık satın alınması mümkün değil fakat şirket daha önce satın alan müşterilerin ne yapması gerektiği konusunda ise herhangi bir açıklama yapmadı. Ayrıca ABD'de toplatılan bu ürün Türkiye'de de yaygın olarak kullanılıyor ve halen satışı mevcut.

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Kaynak: Haber Merkezi

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