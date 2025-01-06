Fırtına Cebimizi de Vurdu, Etiketi Gören Bir Daha Baktı: Kilosu Artık 400 Lira

Fırtına ve sağanaklar tarımı vurdu. Antalya'da üretim alanları zarar gören çileğin kilogramı 400 liraya yükseldi. Semt pazarındaki bazı tezgahlarda ise adedi 15 liradan satılıyor.

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Fırtına Cebimizi de Vurdu, Etiketi Gören Bir Daha Baktı: Kilosu Artık 400 Lira

Antalya'da geçen ay olumsuz hava koşullarından dolayı tarım alanlarının zarar görmesi, çilek üretiminin azalmasına neden oldu. Seraların fırtına ve su baskınından zarar görmesiyle çileğin fiyatı arttı.

Fırtına Cebimizi de Vurdu, Etiketi Gören Bir Daha Baktı: Kilosu Artık 400 Lira - Resim : 1

ADEDİ 15 LİRA

Pazar tezgahlarında nadir rastlanan çilek, bazı manavlarda kilosu 400 liraya satılıyor. Fiyat artışı nedeniyle 35 ila 40 gram ağırlığında çilek adet olarak tanesi 15 liradan alıcı buluyor.

Fırtına Cebimizi de Vurdu, Etiketi Gören Bir Daha Baktı: Kilosu Artık 400 Lira - Resim : 2

'ESKİDEN GÜNDE 10 KASA SATIYORDUK ŞİMDİ 1 KASA'

Konyaaltı ilçesinde manav işleten Osman Bayık, çileğin Antalya'da örtü altı tarımda 12 ay yetiştirilebildiğini anlattı.

Fırtına Cebimizi de Vurdu, Etiketi Gören Bir Daha Baktı: Kilosu Artık 400 Lira - Resim : 3

Her mevsim tüketilen çileğe müşteri ilgisinin her zaman yoğun olduğunu belirten Bayık, “Soğuk ve yağmurlu hava nedeniyle çilek üretimi azaldı. Tarım alanları zarar görünce çileğin fiyatı arttı. 2 hafta önce çilek temin etmekte zorluk çektik. Fiyatı 2 katına kadar yükselmişti. Üretimin azlığı nedeniyle anlaştığımız üreticilerden temin etmeye çalışıyoruz. Çileğin kilosu 400 lira oldu. İlerleyen günlerde yarıya düşmesini bekliyoruz. Çileğe her zaman ilgi var. Müşterilerimizin talebine göre kilo veya adet olarak satıyoruz. Eskiden günde 10 kasa çilek satıyorduk şimdi 1 kasa satabiliyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA

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