Çilek, Muz, İncir, Elma, Portakal: Hangi Meyve Hangi Hastalığa İyi Geliyor?

Soğuk havaların gelmesiyle birlikte bağışıklığımızı güçlendirmek için sağlıklı beslenmeye daha çok önem veriyoruz. Meyveler, bu konuda bize doğanın sunduğu en lezzetli ve besleyici destekçilerden. Peki, hangi meyve hangi hastalığa iyi geliyor? İşte detaylar...