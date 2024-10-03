SON DAKİKA: Eylül Ayı Enflasyonu TÜİK Tarafından Açıklandı! Enflasyonda Yüzde 50'nin Altı Görüldü

Son dakika: Eylül enflasyon verisi bugün açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi, Ağustos’ta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,47, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51,97 artış göstermişti. İşte TÜİK tarafından duyurulan Eylül ayı enflasyonuna ilişkin detaylar…

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Ekonomistler TÜFE’nin aylık bazda yüzde 2,09, yıllık bazda ise yüzde 61,78’den yüzde 48,11’e ineceğini öngörüyordu. Açıklanan son rakama göre enflasyon aylık bazda yüzde 2,97, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu. Böylece enflasyonda yüzde 50'nin altı görülmüş oldu, politika faizinin altına da ilk kez geriledi.

ÇEKİRDEK ENFLASYONDA YAVAŞLAMA

Yıllık çekirdek enflasyon tarafında Eylül'de yavaşlama devam etti. TÜİK verilerine göre yıllık çekirdek enflasyon yüzde 49,10 olarak kaydedildi.

Üretici fiyat endeksi artışı da geçen aya göre yavaşlama gösterdi. Eylül'de üretici fiyatlarında yıllık artış yüzde 33,09'a geriledi. Aylık üretici enflasyonu ise aynı dönemde yüzde 1,37 oldu.

Bloomberg HT anketinde beklenti yıllık enflasyonun yüzde 48,3; aylık enflasyonun ise yüzde 2,2 olması yönündeydi.

Ağustos ayında tüketici fiyatlarında yıllık artış yüzde 51,97 olarak kaydedilmişti. Ağustos'ta aylık enflasyon ise yüzde 2,47 olmuştu.

Eylül ayı verileri yıllık enflasyonun basit faiz dikkate alındığında üç yılın ardından ilk kez pozitif reel faize de işaret etti. Eylül ayında enflasyonun yüzde 50'nin altına inmesiyle politika faizinin altında bir seviye kaydedildi.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ EĞİTİM TARAFINDA

TÜİK verilerine göre, aylık bazda en yüksek artış yüzde 14,21 ile eğitim grubunda gerçekleşti. Eğitimi yüzde 4,16 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 3,86 ile de konut izledi. Haberleşme grubunda aylık olarak fiyatların yüzde 0,88 gerilediği izlendi.

Yıllık olarak bakıldığında ise en yüksek artış yüzde 97,87 ile konut grubunda görüldü. Yıllık enflasyon bakımından konut grubunu yüzde 93,59 ile eğitim; yüzde 65,41 ile lokanta ve oteller izledi.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 27 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 110 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.