Tabela Değişti! 3 Ekim 2024 Güncel Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları

Akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirip gelip gelmediği merak ediliyor. İşte 3 Ekim 2024 Perşembe gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

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Tabela Değişti! 3 Ekim 2024 Güncel Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Peki, 3 Ekim 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

AVRUPA YAKASI

  • Benzin fiyatı: 42.86 TL
  • Motorin litre fiyatı: 42.66 TL
  • LPG litre fiyatı: 25.13 TL

ANADOLU YAKASI

  • Benzin fiyatı: 42.75 TL
  • Motorin litre fiyatı: 42.59 TL
  • LPG litre fiyatı: 24.59 TL

ANKARA

  • Benzin litre fiyatı: 43.22 TL
  • Motorin litre fiyatı: 43.12 TL
  • LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İZMİR

  • Benzin litre fiyatı: 43.67 TL
  • Motorin litre fiyatı: 43.64 TL
  • LPG litre fiyatı: 25.04 TL
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