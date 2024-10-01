Akaryakıtta Tabela Değişti! İşte 1 Ekim 2024 Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları
Akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirip gelip gelmediği merak ediliyor. İşte 1 Ekim 2024 Pazartesi gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Peki, 1 Ekim 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
AVRUPA YAKASI
- Benzin fiyatı: 42.75 TL
- Motorin litre fiyatı: 42.65 TL
- LPG litre fiyatı: 25.13 TL
ANADOLU YAKASI
- Benzin fiyatı: 42.65 TL
- Motorin litre fiyatı: 42.58 TL
- LPG litre fiyatı: 24.59 TL
ANKARA
- Benzin litre fiyatı: 43.12 TL
- Motorin litre fiyatı: 43.11 TL
- LPG litre fiyatı: 25.14 TL
İZMİR
- Benzin litre fiyatı: 43.57 TL
- Motorin litre fiyatı: 43.63 TL
- LPG litre fiyatı: 25.04 TL