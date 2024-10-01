Akaryakıtta Tabela Değişti! İşte 1 Ekim 2024 Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Peki, 1 Ekim 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

AVRUPA YAKASI

Benzin fiyatı: 42.75 TL

Motorin litre fiyatı: 42.65 TL

LPG litre fiyatı: 25.13 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin fiyatı: 42.65 TL

Motorin litre fiyatı: 42.58 TL

LPG litre fiyatı: 24.59 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 43.12 TL

Motorin litre fiyatı: 43.11 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İZMİR