Akaryakıta Zam Var mı? Tabela Değişti
Motorine gelen 90 kuruşluk son zammın ardından akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirip gelip gelmediği merak ediliyor. İşte 30 Eylül 2024 Pazartesi gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Peki, 30 Eylül 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
AVRUPA YAKASI
- Benzin fiyatı: 42.75 TL
- Motorin litre fiyatı: 42.65 TL
- LPG litre fiyatı: 25.13 TL
ANADOLU YAKASI
- Benzin fiyatı: 42.65 TL
- Motorin litre fiyatı: 42.58 TL
- LPG litre fiyatı: 24.59 TL
ANKARA
- Benzin litre fiyatı: 43.12 TL
- Motorin litre fiyatı: 43.11 TL
- LPG litre fiyatı: 25.14 TL
İZMİR
- Benzin litre fiyatı: 43.57 TL
- Motorin litre fiyatı: 43.63 TL
- LPG litre fiyatı: 25.04 TL