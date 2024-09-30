Akaryakıta Zam Var mı? Tabela Değişti

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Peki, 30 Eylül 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

AVRUPA YAKASI

Benzin fiyatı: 42.75 TL

Motorin litre fiyatı: 42.65 TL

LPG litre fiyatı: 25.13 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin fiyatı: 42.65 TL

Motorin litre fiyatı: 42.58 TL

LPG litre fiyatı: 24.59 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 43.12 TL

Motorin litre fiyatı: 43.11 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İZMİR