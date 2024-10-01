Yakıt Cimrisi Olan Otomobiller Ortaya Çıktı! Uzmanlar Tek Tek Ölçtü

Hibrit ve elektrikli araç teknolojisinde yaşanan gelişmelere rağmen, akaryakıtlı araçların performans avantajı, bu araçlara olan ilgiyi canlı tutuyor. Otomobil satın almayı düşünen birçok kişi ise benzinli araçlarda yakıt tasarrufuna özellikle önem veriyor.

ABD merkezli otomobil araştırma ve değerleme platformu Car And Driver, en az yakıt tüketen benzinli araçları inceledi ve bu araçlar hakkında kapsamlı bir liste hazırladı.