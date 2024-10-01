Yakıt Cimrisi Olan Otomobiller Ortaya Çıktı! Uzmanlar Tek Tek Ölçtü
Akaryakıt fiyatlarına art arda gelen zamlar nedeniyle vatandaşlar, araç alırken akaryakıt tüketimini de detaylı bir şekilde araştırıyor. Yapılan bir araştırma sonucuna göre, yakıt tüketimi konusunda en yüksek verimlilik sağlayan otomobiller belli oldu. İşte, en az benzin yakan otomobiller…
Kaynak: Haber Merkezi
Hibrit ve elektrikli araç teknolojisinde yaşanan gelişmelere rağmen, akaryakıtlı araçların performans avantajı, bu araçlara olan ilgiyi canlı tutuyor. Otomobil satın almayı düşünen birçok kişi ise benzinli araçlarda yakıt tasarrufuna özellikle önem veriyor.
ABD merkezli otomobil araştırma ve değerleme platformu Car And Driver, en az yakıt tüketen benzinli araçları inceledi ve bu araçlar hakkında kapsamlı bir liste hazırladı.
İŞTE EN AZ YAKAN ARABALAR LİSTESİ
Nissan Kicks Ortalama yakıt tüketimi 7,10 litre
Acura Integra Ortalama yakıt tüketimi 7,10 litre
Volkswagen Jetta Ortalama yakıt tüketimi 6,95 litre
Nissan Sentra Ortalama yakıt tüketimi 6,90 litre
Kia Forte Ortalama yakıt tüketimi 6,85 litre
Nissan Versa Ortalama yakıt tüketimi 6,75 litre
Toyota Corolla Ortalama yakıt tüketimi 6,70 litre
Hyundai Elantra Ortalama yakıt tüketimi 6,55 litre
Honda Civic Ortalama yakıt tüketimi 6,50 litre
Mitsubishi Mirage Ortalama yakıt tüketimi 6 litre