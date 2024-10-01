Yakıt Cimrisi Olan Otomobiller Ortaya Çıktı! Uzmanlar Tek Tek Ölçtü

Akaryakıt fiyatlarına art arda gelen zamlar nedeniyle vatandaşlar, araç alırken akaryakıt tüketimini de detaylı bir şekilde araştırıyor. Yapılan bir araştırma sonucuna göre, yakıt tüketimi konusunda en yüksek verimlilik sağlayan otomobiller belli oldu. İşte, en az benzin yakan otomobiller…

Kaynak: Haber Merkezi

Yakıt Cimrisi Olan Otomobiller Ortaya Çıktı! Uzmanlar Tek Tek Ölçtü - Resim: 1

Hibrit ve elektrikli araç teknolojisinde yaşanan gelişmelere rağmen, akaryakıtlı araçların performans avantajı, bu araçlara olan ilgiyi canlı tutuyor. Otomobil satın almayı düşünen birçok kişi ise benzinli araçlarda yakıt tasarrufuna özellikle önem veriyor.

ABD merkezli otomobil araştırma ve değerleme platformu Car And Driver, en az yakıt tüketen benzinli araçları inceledi ve bu araçlar hakkında kapsamlı bir liste hazırladı.

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Yakıt Cimrisi Olan Otomobiller Ortaya Çıktı! Uzmanlar Tek Tek Ölçtü - Resim: 2

İŞTE EN AZ YAKAN ARABALAR LİSTESİ

Nissan Kicks Ortalama yakıt tüketimi 7,10 litre

Acura Integra Ortalama yakıt tüketimi 7,10 litre

Volkswagen Jetta Ortalama yakıt tüketimi 6,95 litre

Nissan Sentra Ortalama yakıt tüketimi 6,90 litre

Kia Forte Ortalama yakıt tüketimi 6,85 litre

Nissan Versa Ortalama yakıt tüketimi 6,75 litre

Toyota Corolla Ortalama yakıt tüketimi 6,70 litre

Hyundai Elantra Ortalama yakıt tüketimi 6,55 litre

Honda Civic Ortalama yakıt tüketimi 6,50 litre

Mitsubishi Mirage Ortalama yakıt tüketimi 6 litre

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