Son Dakika: 8,5 Puanlık Dev Fark! 6 Senaryoda Asgari Ücrete Zam Tablosu: Neredeyse 1500 Lira Daha Az

Son dakika: Asgari ücret 2025 yılında bir kez daha zamlanacak. Bu yıl asgari ücrete ara zam yapılmamış, Ocak 2024’te net asgari ücret rakamı 17.002 TL olmuştu. Yeni asgari ücreti belirlemek için Tespit Komisyonu’nun toplanmasına sadece birkaç ay kala hesap makinelerinin mesaisi de başladı. Enflasyon beklentileri zamda rakamları gözler önüne serdi.

5 FARKLI KURUM 5 ENFLASYON BEKLENTİSİ

2024 yılına ilişkin enflasyon tahminleri farklı kurumlar tarafından açıklandı. Orta Vadeli Program’a göre enflasyonun yüzde 41,5 olması bekleniyor. Piyasa Katılımcıları Anketi ise enflasyonu yüzde 43,14 olarak öngörüyor. AA Finans Anketi’nde bu oran yüzde 42,84, Reuters Anketi'nde ise yüzde 42,95 olarak tahmin ediliyor. Finansal Kurumlar Birliği Anketi ise enflasyonun yüzde 49,39 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyor.

NET VE BRÜT ASGARİ ÜCRET HESABI

Mevcut durumda brüt asgari ücret 20.002,12 TL, net asgari ücret ise 17.002,12 TL seviyesinde. Orta Vadeli Program (OVP) tahminine göre asgari ücretin brüt 28.303 TL, net 24.058 TL olması öngörülüyor. Merkez Bankası anketine göre bu rakamlar brüt 28.631,58 TL ve net 24.336,84 TL olarak tahmin ediliyor. AA anketi, brüt 28.531,57 TL ve net 24.251,83 TL seviyelerini işaret ederken, Reuters anketine göre brüt 28.593,58 TL, net 24.304,54 TL olması bekleniyor. Finansal Kurumlar Birliği (FKB) anketinde ise asgari ücretin brüt 29.881,74 TL, net 25.399,47 TL olacağı öngörülüyor. Eğer yüzde 50 oranında bir artış gerçekleşirse, asgari ücretin brüt 30.003,75 TL, net 25.503,18 TL seviyelerine çıkabileceği tahmin ediliyor.

1500 LİRAYA YAKIN FARK OLUŞTU

Bu senaryolara göre OVP tahmini ile yüzde 50 beklentisi arasında yaklaşık 8,5 puanlık fark ise dikkatlerden kaçmadı. Aradaki fark hesaplandığında 1.445 TL’lik bir rakam göze çarpıyor.

ASGARİ ÜCRET TEPİT KOMİSYONU ARALIK’TA TOPLANACAK

Her yıl aralık ayında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik bir heyetle, enflasyon ve geçim endekslerini değerlendirerek yeni asgari ücreti belirliyor. İşçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise TİSK temsil ederken, hükümet hakem olarak sürece dahil oluyor. Pandemi sonrası dönemde yılda iki kez yapılan asgari ücret artışları, 2024 yılı için sadece bir kez yapılmış ve ara zam gerçekleştirilmemişti.