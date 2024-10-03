Dolar, Euro Bugün Kaç TL? İşte 3 Ekim Güncel Döviz Fiyatları

Vatandaşlar, döviz piyasasındaki hareketleri yakından takip ederken, "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi sorulara arama motorlarında yoğun şekilde yanıt arıyor. Özellikle dolar ve Euro'nun günlük fiyatlarındaki değişim, yatırımcılar ve döviz işlemi yapanlar için büyük önem taşıyor.

3 EKİM 2024 PERŞEMBE DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR?

Bugün Dolar/TL ve Euro/TL kuru merakla takip ediliyor. Saat 07:12 itibarıyla dolar, 34,2016 TL’den alış, 34,2231 TL’den satış seviyelerinde işlem görüyor. Aynı saat diliminde Euro ise 37,8986 TL seviyelerinde seyrediyor.