Altın Fiyatları İçin Tüm Dünyanın Beklediği İki Gelişme! Bugün Ve Yarın Peş Peşe Açıklanacak: İslam Memiş Gram Altın Tahminini Bu Sözlerle Açıkladı

ABD'de bugün ve yarın açıklanacak olan ve ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararlarına yön vermesi beklenen önemli veriler öncesinde, ons altın yatay bir seyir izliyor. Bu sabah ons altın, dünkü kapanışa göre yüzde 0,11 kayıpla 2.655,90 dolardan işlem görüyor.

YENİ REKORLARI DENEYECEK

Singapur merkezli GoldSilver Central'dan Brian Lan, altının şu anda konsolide olduğunu ancak grafiklerin sürekli güçlü yükseliş eğilimleri göstermesi nedeniyle fiyatların tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2.685 doları yeniden test etmesini beklediklerini ifade etti. Lan, "Orta Doğu gerilimleri ve ABD seçimleri uzun vadede külçe altını desteklemeye devam edecek. Kısa vadede ise petrol daha iyi durumda olduğu için bazı fonlar altından petrole kayabilir" açıklamasında bulundu.

ALTIN FİYATLARINDA KRİTİK İKİ GÜN

ABD'de dün açıklanan özel sektör istihdam verileri, Eylül ayında istihdamın beklenenden fazla arttığını göstererek işgücü piyasasının hala güçlü olduğunu ortaya koydu. Yatırımcılar bugün, ISM hizmet verileri ve haftalık işsizlik başvurularını dikkatle takip ediyor olacak. Yarın ise ABD tarım dışı istihdam verisi piyasaların odağında olacak.

FED’DEN FAİZ BEKLENTİLERİ

CME'nin FedWatch Aracı'na göre, Fed'in Kasım toplantısında 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapma beklentileri azaldı. Piyasalar, şu anda bu indirimi olasılık dahilinde yüzde 36 olarak fiyatlıyor; bu oran geçen hafta yüzde 57 idi.

GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Yurt içine bakıldığında ise Kapalıçarşı serbest piyasada 22 ayar gram altın satış fiyatı 3.114 liradan değerleniyor. Çeyrek altın fiyatı da 5.242 TL seviyesinde bulunurken, Cumhuriyet altını ise 21.184 liradan ekranlara yansıyor.

İSLAM MEMİŞ'İN 2024 YIL SONU ALTIN TAHMİNİ

Altın fiyatları Fed'den gelen haber akışı ve İran-İsrail gerginliği ile yükselişini güçlendirirken Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten İstanbul Ticaret Gazetesi’ne dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

2024 yılında altının büyük bir yükseliş yaşayacağı beklentisini sürdüren İslam Memiş, gram altının yılbaşından bu yana yüzde 48 getiri sağladığını belirtti. Memiş, "Gram altın 2050 lira ile yıla başlamıştı ve 3.080 lira seviyesine kadar yükseldi. Şu anda serbest piyasada 3.056 lira seviyesinde. Orta ve uzun vadede gram altında yükseliş beklentim devam ediyor" dedi.

Memiş, "Gram/TL'de yıl sonu öngörüm 3000-3500 lira aralığındaydı. Ancak her ay yeni bir rekor tazeleyerek yılı 3.350-3.380 lira seviyesinde tamamlayabilir" diyerek, 2025 yılı gram altın tahmininin 4.500 TL olduğunu da ekledi.

ALTIN ALMALI MI SATMALI MI?

İslam Memiş, ons altın için 2025 yılında 3.500 dolar seviyesini öngörüyor ve şu an altın bulunduranlar için satış yapmanın erken olduğunu belirtiyor. "Gram yatırımcısı alım yönünde karar vermeli" diyen Memiş, altının orta ve uzun vadede yatırımcılarını mutlu etmeye devam edeceğini vurguladı. Ayrıca, fiziki altın alımının daha isabetli bir karar olacağını ifade etti.

Memiş, Orta Doğu gerilimleri ve ABD seçimlerine rağmen ons altında büyük bir tepki gözlemlenmediğini, bunun sebebinin piyasaların bu tür gerilimleri artık normalleştirdiğini belirtti. "İran misillemesi de piyasalar üzerinde büyük bir etki yaratmadı, daha çok petrol ve borsa tarafında hissedildi" dedi. Brent petrolün varil fiyatı bu süreçte 75 dolar seviyesine kadar yükseldi.

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Memiş, ons altın fiyatlarının kısa vadede 2.580-2.680 dolar aralığında hareket edeceğini ve orta-uzun vadede yükseliş beklentisinin devam ettiğini dile getirdi. Fed’in beklentinin üzerinde faiz indirimi yapmasının ons altını güçlü tuttuğunu belirten Memiş, merkez bankalarının altın talebini artırdığını ve bu gelişmelerin altını güvenli liman olarak öne çıkardığını söyledi. Ayrıca, gram altın fiyatlarının 2.980-3.080 lira aralığında izlenmesi gerektiğini ve 3 bin liranın altına düşüşlerin alım fırsatı sunabileceğini ifade etti.

JEOPOLİTİK RİSKLER PİYASAYI NASIL ETKİLER?

Memiş, merkez bankalarının faiz politikalarında kararsız olduğunu ve jeopolitik risklerin piyasa beklentilerini değiştirebileceğini belirtti. "Her ne kadar merkez bankaları faiz indirim sinyali verse de 2025'in ilk çeyreğinde bu beklentiler ötelenebilir" diyen Memiş, küresel ekonomideki belirsizliklerin risk oluşturmaya devam ettiğini söyledi.

Kaynak: İstanbul Ticaret Gazetesi