Son dakika...Kira Artış Oranı Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini açıkladıktan sonra ekim ayı kira artış oranı da netleşti. Her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri, ev sahipleri ve kiracılar için kira zam oranlarını belirlemede önemli bir rol oynuyor. Bu yıl, son iki yıldır uygulanan yüzde 25 kira artışı sınırlamasının sona ermesiyle birlikte, kira zamları güncel TÜFE oranlarına göre yapılacak. Ekim ayı kira artış oranı da bu doğrultuda şekillenecek.

KİRADA YÜZDE 25 ZAM SINIRLAMASI TEMMUZDA SONA ERDİ

Kira artışında uygulanan yüzde 25'lik zam sınırı 2 Temmuz 2024 itibarıyla sona erdi. Ekim ayında sözleşmesi yenilenecek kiracılar için kira artışları, 12 aylık TÜFE oranına göre belirlenecek.

Ev sahipleri, TÜFE oranını aşan bir artış talep edemeyecek, ayrıca temmuz öncesi sözleşmeleri olan kiracılardan bu yıl için yeni bir artış talebi de yapılamayacak. Sonuç olarak, kontrat süresi dolan konut kiracıları, TÜFE verilerine bağlı kalarak ev sahiplerine ekim ayında güncel 12 aylık TÜFE oranı üzerinden zam yapma imkanı bulacak.

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Son iki yıldır hükümetin getirdiği düzenlemeyle, kira artış oranları normalde TÜFE verilerine göre hesaplanırken, bu süreç yüzde 25’le sınırlandırılmıştı. Ancak Temmuz ayı itibarıyla bu sınırlama kaldırıldı. Ekim ayında sözleşmesini yenileyecek kiracılar, artık TÜFE verilerine dayanarak kira zammı yapma hakkına sahip olacak.

Bu doğrultuda, Ekim ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 63,47 olmasıyla birlikte yüzde 63,47 olarak belirlenecek.

Kaynak: Haber Merkezi