ENAG Eylül Ayı Enflasyonunu Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) saat 10.00'da açıklayacağı resmi enflasyon rakamları öncesi Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), kendi verilerini açıkladı.

EYLÜL AYI ENFLASYONU YÜZDE 5,43

ENAG'ın yaptığı araştırmaların sonucunda eylül ayı enflasyonu yüzde 5,43 olarak hesaplanırken yıllık enflasyon ise yüzde 88,63 olarak belirlendi.

KALEM KALEM DEĞİŞİMLER

ENAG raporuna göre, en yüksek artış yüzde 10,93 ile Giyim ve Ayakkabı kaleminde olurken yüzde 10.07 ile onu ev eşyaları izledi. Yüzde 8,17 ile Eğlence ve Kültür üçüncü sırayı alırken Konut kalemi ise yüzde 6,97 ile dördüncü sırada oldu.

Sağlık kaleminde her hangi bir artış ya da azalış tespit edilmezken, Lokantalar ve Oteller ise yüzde eksi 0,44 ile azalış gösterdi.

İTO'NUN EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ise İstanbul'un eylül ayı enflasyonunu aylık yüzde 3,90, yıllık yüzde 59,18 olarak açıklamıştı. Böylece aylık enflasyonda 5 ayın zirvesi kaydedilmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem