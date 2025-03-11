Euroda Tarihi Rekor! 40 TL'yi Aştı
En yaygın yatırım araçlarından biri olarak tercih edilen euro, Türk Lirası karşısında tarihinde ilk kez 40 seviyesini aştı. Euro, piyasaların kapanmasına az bir zaman kala 40,0080 TL seviyesini gördü.
20 Ocak'ta resmen göreve başladıktan sonra arka arkaya birçok radikal karara imza atan ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileri hamlesi nedeniyle küresel piyasalar son dönemde dalgalanmaya başladı.
DOLARDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR
Piyasalardaki hareketlilikle birlikte döviz kurunda da tansiyon yükselirken, euro bugün tarihinde ilk kez 40 lirayı aştı. Bir haftadır devam eden yükselişini katlayan euro, 40,0080 TL seviyesine kadar çıktı.
Dolar da yükselişini sürdürerek 36,58 civarında işlem görmeye devam ediyor.
Son dönemde ciddi yükselen euro, mart ayının ilk gününe göre 1,94 TL yükselerek yüzde 5,14 değer kazandı. Yılbaşı başlangıç değerine göre de 3,28 lira artan euro, bu aya kadar yüzde 9,00 oranında değer kazanmıştı.
Kaynak: Haber Merkezi
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