Euroda Tarihi Rekor! 40 TL'yi Aştı

20 Ocak'ta resmen göreve başladıktan sonra arka arkaya birçok radikal karara imza atan ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileri hamlesi nedeniyle küresel piyasalar son dönemde dalgalanmaya başladı.

DOLARDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Piyasalardaki hareketlilikle birlikte döviz kurunda da tansiyon yükselirken, euro bugün tarihinde ilk kez 40 lirayı aştı. Bir haftadır devam eden yükselişini katlayan euro, 40,0080 TL seviyesine kadar çıktı.

Dolar da yükselişini sürdürerek 36,58 civarında işlem görmeye devam ediyor.

Son dönemde ciddi yükselen euro, mart ayının ilk gününe göre 1,94 TL yükselerek yüzde 5,14 değer kazandı. Yılbaşı başlangıç değerine göre de 3,28 lira artan euro, bu aya kadar yüzde 9,00 oranında değer kazanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi