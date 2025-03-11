Altın Fiyatlarında O İki Rakam Yönü Belirleyecek (11 Mart 2025 Güncel Gram Altın, Çeyrek Altın Fiyatları)

Altın fiyatları ABD'deki ekonomik yavaşlama endişeleri ile denge arayışını sürdürüyor. Uzmanlar ons altın için yaptıkları değerlendirmede düşüş ve yükselişler için iki rakamın öne çıktığını ifade ettti. Peki 11 Mart Salı Kapalıçarşı gram altın fiyatları, çeyrek altın fiyatları ne kadar kaç TL?

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Altın Fiyatlarında O İki Rakam Yönü Belirleyecek (11 Mart 2025 Güncel Gram Altın, Çeyrek Altın Fiyatları)

Ons altın, ABD dolarındaki zayıflığın, yatırımcıların ticarette gerilimler ve ekonomik yavaşlama korkularının etkisiyle güvenli liman arayışına yönelmeleri sonrası yükseldi. Spot altın yüzde 0,35 artışla ons başına 2.900,52 dolara kadar yükseldi. Şu sıralarda ise 2897,92 dolardan işlem görüyor.

BU RAKAMLARA DİKKAT!

Tastylive küresel makro başkanı Ilya Spivak, “ABD doları ve Hazine getirileri düşüyor, bu da altının biraz destek bulmasına yardımcı oluyor. Genel yükseliş trendi bozulmadan devam ediyor ve en az direnç gösteren yol yukarıdan yana. Fiyatlar son dört haftadır yaklaşık 2,830 ile 2,960 arasındaki bir aralıkta istikrarlı seyrediyor. Bir tür kalıcı yönlü hareketin yeniden başladığı sonucuna varmak için bu sınırların üstünde veya altında ikna edici bir kırılma görmemiz gerekir” dedi.

Altın Fiyatlarında O İki Rakam Yönü Belirleyecek (11 Mart 2025 Güncel Gram Altın, Çeyrek Altın Fiyatları) - Resim : 1

Yatırımcılar, Fed'in faiz oranı duruşunu analiz etmek için yarın açıklanacak ABD Tüketici Fiyat Endeksi verilerini bekliyor.

GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Kapalıçarşı’da altın gram fiyatı ise 3.462 TL’den değerleniyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5.816 TL ve Cumhuriyet altını da 23.800 TL’den ekranlara yansıdı.

Kaynak: Haber Merkezi

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