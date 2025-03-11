Zamlı İlk Fatura Şoku! Bir Ay Önce 1000 Liraydı Şimdi 4000 TL: Elektrik Faturasını Gören Gözüne İnanamadı

Türkiye 1 Şubat’tan itibaren elektrik faturalarında yeni bir döneme geçti. Bu kapsamda aylık 417 kWh elektrik tüketimini aşan haneler için devlet desteği kaldırılmıştı. 1,2 milyon mesken abonesini etkileyecek düzenlemenin ardından ilk elektrik faturaları evlere ulaşmaya başladı. Faturaları göreb vatandaşlar ise büyük bir şok yaşadı.

İLK FATURALAR CEP YAKTI

Özellikle kıyı şeridinde yaşayan aboneler beklenenden çok daha yüksek faturalarla karşılaşırken enerji yönetimini şikâyet yağmaya başladı. Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığı bilgiye göre, Antalya’da yaşayan bir abonenin daha önce 1000 TL olarak ödediği faturasının 4 bin TL’yi aştığı belirtilirken Gaziantep’te ise 950 TL olan faturanın 3700 liraya çıktığı ifade edildi.

ELEKTRİĞE ZAM GELECEK Mİ?

Geçtiğimiz günlerde, “Devlet sübvansiyon yapıyor, bunu ne kadar yapmamız lazım bu çok önemli bir konu. Villada, yalıda oturanların enerjisini neden devlet sübvanse etsin” ifadelerini kullandı. “Asgari ücretle çalışan bir vatandaşımızın ihtiyacını devlet karşılıyor. 3 milyonluk elektrikli aracın enerjisini de devlet sübvanse etmesin” diyerek dikkat çeken bir çıkışa imza atan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz elektrik faturalarına yeni bir zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin şunları söylemişti:

“Yatırımcılara diyorsunuz ki serbest piyasada elektriğin maliyeti şu kadar buna güvenerek yatırım yapıyor sonra diyorsunuz ki sen enerjini şu kadar fiyattan satacaksın, bu doğru değil. Fazla tüketenler maliyetini ödeyecek, zam yok. 5 bin kilovatsaatin üstüne sübvansiyon olmaması doğru karar. Diğer türlü senin vergilerin, benim vergilerim başkasının elektrik parasını ödemiş oluyor.”

Kaynak: Haber Merkezi