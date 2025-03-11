EPDK'dan BOTAŞ Kararı! Yatırım için 20,5 Milyar Dolarlık İmza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 2025'e ilişkin doğal gaz iletim şebekesi yatırım tutarı 20 milyar 593 milyon 826 bin 500 lira olarak onaylandı.

EPDK'dan BOTAŞ Kararı! Yatırım için 20,5 Milyar Dolarlık İmza

BOTAŞ'ın 2025'e ilişkin transit doğal gaz iletimi dahil "2025 Yılı Doğal Gaz İletim Şebekesi Yatırım Programı" kapsamında iletim şebekesi yatırım tutarına 20 milyar 593 milyon 826 bin 500 lira olarak onay verildi. EPDK'nın kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

BOTAŞ, 2025'te proje bazında tahsis edilen yatırım projeleri tavanlarını geçemeyecek ve programda yer almayan herhangi bir proje için harcama yapamayacak. Proje ödenekleri de yatırımla ilgili olmayan amaçlar için kullanılamayacak.

BOTAŞ tarafından uygulanacak 2025 ulusal iletim şebekesi yatırım programında yapılacak her türlü değişiklik Kurul onayına tabi olacak.

Öte yandan, Kurul tarafından onaylanan 2025 ulusal iletişim şebekesi yatırım programının gelişimi, 1 Ocak-30 Haziran, 1 Temmuz-31 Aralık dönemlerini kapsayacak şekilde dönem sonlarını takip eden en geç 30 gün içinde BOTAŞ tarafından EPDK'ye bildirilecek.

Kaynak: AA

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