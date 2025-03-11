Volkswagen Grubu'nun 2024 Karı Düşüş Gösterdi

Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını da bünyesinde bulunduran Volkswagen Grubu, 2023 yılına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin 2023'te 322,28 milyar avro olan satış geliri, 2024'te yüzde 0,7 artışla 324,65 milyar avroya yükseldi. Ancak, grubun faaliyet karı yüzde 15,4 azalarak 19,06 milyar avro olurken, net karı yüzde 31 düşüşle 12,4 milyar avroya geriledi. Kar marjı ise 2023'te yüzde 7 iken, 2024'te yüzde 5,9'a düştü.

Volkswagen Grubu'nun faaliyet karındaki bu düşüşte, yeniden yapılandırma maliyetlerinin yanı sıra Çin'deki satışlardaki azalma etkili oldu. Brüksel'deki Audi fabrikasının kapatılması da maliyetleri artıran unsurlar arasında yer aldı. Avrupa ve Çin'deki satışlardaki keskin düşüş, şirketin üretim kapasitesini önemli ölçüde azaltmasına yol açtı.

Grup, 2024'te araç teslimatlarının bir önceki yıla göre yüzde 3,11 oranında azalarak 9,037 milyona gerilediğini bildirdi. Ancak, bu yıl piyasaya 30 yeni model sunmayı planlayan Volkswagen, satışların yüzde 5 oranında artmasını öngörüyor.

Şirket yönetimi, hissedarlara 2024 yılı için temettü ödemelerinin, 2023 yılına kıyasla yüzde 30 oranında azaltılmasını teklif edecek. Ayrıca, Almanya'daki toplu iş sözleşmesi kapsamındaki 120 bin çalışanın 2024 ikramiyesi ise bir önceki yıla göre yüzde 1,4 artarak 4 bin 799 avro oldu.

Volkswagen, geçtiğimiz yıl, son yılların en sert tasarruf tedbirlerinden birini uygulamaya koymuştu. Şirket, yatırımlarını finanse edebilmek ve satılan araç başına karını artırabilmek amacıyla Almanya'da 35 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.