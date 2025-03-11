Dolar ve Euronun Ateşi Yükseldi!

Döviz kurundaki yükseliş bugün de devam ederken, dolar ve euro yeniden TL karşısında değer kazandı. İstanbul serbest piyasada dolar 36,5750 liradan, euro 39,6710 liradan güne başladı.

Dolar ve Euronun Ateşi Yükseldi!

En çok tercih edilen yatırım araçlarından olan altın ve dövizde dalgalı bir gidişat söz konusuyken, bir süredir yükseliş ivmesinin devam ettiren dolar ve euroda, haftanın ikinci iş gününde de yukarı yönlü bir hareket görülüyor.

Dolar ve Euronun Ateşi Yükseldi! - Resim : 1

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

11 Mart 2025 Salı günü, İstanbul serbest piyasada 36,5730 liradan alınan dolar, 36,5750 liradan satılıyor. 39,6690 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 39,6710 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 36,5500 lira, euronun satış fiyatı ise 39,6260 liraydı.

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Kaynak: AA

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