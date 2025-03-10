Altın Fiyatlarında O Rakam için Emin Konuştu! Zayıf Dolar Sarı Metali Destekledi: 'Yakın Zamanda...'

Ons altın fiyatı küresel belirsizliğin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel ticaret savaşı tehdidinin etkisiyle 2900 doların üzerinde kalmaya devam ediyor. Dolar endeksi geçen hafta dört ayın en düşük seviyesine yakın seyrederken, bu durum dolar üzerinden fiyatlanan altını alıcılar için daha ucuz hale getirdi. Geçtiğimiz hafta ABD dolarındaki zayıflığın da desteği ile 2930 doların üzerini test eden ons altın, bu sabah 2910 dolar civarında yatay seyir izliyor.

GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Yurt içinde ise altın gram fiyatı bankalararası serbest piyasada 3.417 TL seviyelerinden değerleniyor. Kapalıçarşı serbest piyasada çeyrek altın fiyatları 5.838 TL ve Cumhuriyet altını da 23.876 TL’den ekranlara yansıyor.

ALTINDA 3.000 DOLAR İÇİN TARİH VERDİ

Capital.com'un finansal piyasa analisti Kyle Rodda, “Büyümeye yönelik aşağı yönlü riskler artarken, ABD dış politikası da bir belirsizlik kaynağı olarak altına olan ilgiyi artırıyor. Bence 3.000 dolar yakında - muhtemelen en geç önümüzdeki birkaç ay içinde - aşacağımız bir seviye” yorumunu yaptı.

Yatırımcılar şimdi Çarşamba günü açıklanacak ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Perşembe günü açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini bekliyor.

Kaynak: Haber Merkezi