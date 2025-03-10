Dolar/TL Bugün Ne Kadar? (10 Mart 2025 Dolar - Euro Fiyatları)

Döviz kurlarındaki dalgalanma, hem iç piyasada hem de küresel ekonomide yaşanan gelişmelere bağlı olarak şekilleniyor. Özellikle TCMB’nin para politikaları ve küresel ekonomik göstergeler, dolar ve euro üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

DOLAR/TL BUGÜN NE KADAR?

10 Mart itibarıyla döviz kurlarında alış ve satış fiyatları şu şekilde:

Dolar/TL: 36,5016 (alış) – 36,5387 (satış)

Euro/TL: 39,6417

Kaynak: Haber Merkezi