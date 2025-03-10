Emekli Maaşı Zammını Böyle Düşük Göstermişler! Eski TÜİK Başkanı’ndan Olay Beyan: İTO Detayı Ele Verdi, Son 3 Yılda…

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) eski başkanı Birol Aydemir, kurumun yargılandığı mahkemeye önemli bir yazılı beyan sundu. Beyanında TÜİK’in 2022 yılından itibaren verileri manipüle ettiğini belirten Aydemir, enflasyonun gerçekte olduğundan yüzde 31 daha düşük gösterildiğini söyledi. Bu durumun memur ve emekli maaş zammını doğrudan etkilediğini ve hak edilen ücret artışlarının engellendiğini vurguladı.

İTO ENFLASYONU ÖNCE KABUL EDİLİYORDU, FARK AÇILINCA ORTAYA ÇIKTI

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, Birol Aydemir mahkemeye sunduğu dilekçede TÜİK’in bağımsızlığını yitirdiğini ve verilerine olan güvenin ciddi şekilde sarsıldığını belirtti. Özellikle 2022 yılının Mayıs ayından itibaren TÜİK’in fiyat ortalamalarını açıklamayı durdurduğunu hatırlatarak, bu tarihten sonra İstanbul Ticaret Odası’nın açıkladığı enflasyon oranı ile TÜİK verileri arasındaki farkın giderek açıldığını ifade etti.

EMEKLİ VE MEMURA 3’TE 1 ORANINDA DAHA AZ ZAM

Aydemir, yaptığı karşılaştırmalara dayanarak TÜİK’in son 3 yılda enflasyonu yüzde 31 oranında düşük gösterdiğini iddia etti ve, “Bu, memur ve emeklilerin en az üçte biri oranında eksik maaş zammı aldığı anlamına gelir” yorumunu yaptı.

OTOMOBİL FİYATLARI TÜFE HESAPLAMASINDA YOK

Dilekçesinde TÜİK’in bağımsızlığını kaybettiğini ve başkanların kolayca görevden alınabildiğini vurgulayan Aydemir, kendi görev süresinden sonra 8 yıl içinde 6 başkan değiştiğini anımsattı.

Ayrıca fiyat artışlarının özellikle otomobil gibi ürünlerde TÜFE hesaplamalarına yansıtılmadığını, üst yönetim bölge müdürlerine doğrudan baskı yaparak yüksel fiyat artışı gösteren verileri değiştirmelerini istediğini, bu talimatlara uymayan yöneticilerin görevden alındığını öne sürdü.

Kaynak: Sözcü