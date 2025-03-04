Erzurum'un Dev Mağaza Zinciri İflasa Adım Attı! Mahkeme Kararını Verdi

Erzurum Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada, Sultan Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ile yöneticileri Abdulsamet Özkaynak, Ahmet Emin Özkaynak, Muhammed Said Özkaynak, Osman Özkaynak ve Tevhit Timuroğulları tarafından başlatılan konkordato sürecine ilişkin geçici mühletin 2 Mart 2025'ten itibaren 2 ay daha uzatılmasına karar verildi.

Mahkeme, şirketin borç yapılandırma sürecini denetlemek üzere Mali Müşavir Kürşad Yirsutimur'un konkordato komiseri olarak görevine devam etmesine hükmetti.

BORÇ YAPILANDIRMASI VE TEDBİRLER

Karara göre, konkordato sürecindeki şirket ve yöneticileri, mahkeme izni olmadan rehin tesis edemeyecek, kefil olamayacak ve işletmenin devamı için kritik önem taşıyan taşınır ya da taşınmazları devredemeyecek. Ayrıca, borçlar nedeniyle başlatılmış ya da başlatılacak her türlü icra ve haciz işlemleri ihtiyati tedbir kararıyla durduruldu.

Öte yandan, konkordato kararına itiraz etmek isteyen alacaklıların, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün içinde başvuruda bulunabilecekleri bildirildi. Mahkeme, ara celsenin 28 Nisan 2025'te yapılacağını duyurdu.