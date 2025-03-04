Otomobil Satışları Alaşağı! Sadece 76 Bin Araç Satıldı: İşte En Çok Tercih Edilen 20 Marka

Otomotiv satışlarında düşüş ivmesi sürüyor. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 şubat ayına göre yüzde 14,4 azalarak 90.730 adet oldu. Otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 azalarak 76.021 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 38,0 azalarak 14.709 adet oldu. Peki 2025 Şubat'ta en çok satan otomobiller hangileri? İşte merak edilen o liste...

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Otomobil Satışları Alaşağı! Sadece 76 Bin Araç Satıldı: İşte En Çok Tercih Edilen 20 Marka

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, şubat ayında otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,6 azalarak 76.021 adede düştü. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 38,0 daralarak 14.709 adet olarak kaydedildi.

Ancak 10 yıllık Şubat ayı ortalamalarıyla karşılaştırıldığında, toplam otomotiv pazarı yüzde 59,3, otomobil pazarı yüzde 75,8, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 7,4 oranında artış gösterdi.

Otomobil Satışları Alaşağı! Sadece 76 Bin Araç Satıldı: İşte En Çok Tercih Edilen 20 Marka - Resim : 1

132 BİNE YAKIN OTOMOBİL SATILDI

2025 yılının Ocak-Şubat döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2 azalarak 159.384 adede geriledi. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 9,8 düşüşle 131.965 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 30,4 daralarak 27.419 adede indi.

Pazarda düşük vergi dilimine giren A, B ve C segmentlerindeki araçlar toplam satışların yüzde 82,6’sını oluşturdu. C segmenti 74.343 adetle yüzde 56,3, B segmenti ise 34.175 adetle yüzde 25,9 pazar payına sahip oldu.

Otomobil Satışları Alaşağı! Sadece 76 Bin Araç Satıldı: İşte En Çok Tercih Edilen 20 Marka - Resim : 2

SUV MODELLER LİSTE BAŞINDA

Gövde tipleri incelendiğinde, SUV modeller yüzde 58,6 pay ve 77.344 adet satışla öne çıktı. Sedan araçlar yüzde 24,6 payla 32.481 adet, hatchback modeller ise yüzde 16,1 payla 21.238 adetlik satış rakamına ulaştı.

Yakıt tipine göre satışlarda benzinli otomobiller yüzde 49,6 pay ve 65.517 adetle ilk sırada yer aldı. Hibrit araçlar yüzde 28,7 payla 37.864 adet, elektrikli otomobiller yüzde 12,7 payla 16.698 adet, dizel modeller yüzde 8,7 payla 11.430 adet ve otogazlı otomobiller yüzde 0,3 payla 456 adet satıldı.

Otomobil Satışları Alaşağı! Sadece 76 Bin Araç Satıldı: İşte En Çok Tercih Edilen 20 Marka - Resim : 3

İŞTE EN ÇOK SATILAN OTOMOBİL MARKALARI

2025 yılı Şubat ayında Türkiye otomotiv pazarında en çok tercih edilen markalar ve modeller de belli oldu.

  1. Renault: 9.813
  2. Toyota: 9.331
  3. Ford: 7.227
  4. Fiat: 7.004
  5. Volkswagen: 6.168
  6. Hyundai: 5.114
  7. Peugeot: 5.079
  8. Opel: 4.596
  9. Tesla: 3.310
  10. Citroen: 3.113
  11. Mercedes-Benz: 2.850
  12. Chery: 2.690
  13. BYD: 2.583
  14. BMW: 2.374
  15. Skoda: 2.262
  16. Kia: 2.091
  17. Togg: 2.038
  18. Nissan: 2.015
  19. Dacia: 1.839
  20. Audi: 1.745

Kaynak: Haber Merkezi

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