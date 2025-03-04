Altın Fiyatlarında 'Trump' Şoku: Bu Sabah Ekranlara Bakan Şaştı Kaldı: Korkutan Senaryo

Altın fiyatları ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada, Meksika ve Çin’e uygulayacağı gümrük vergilerinin yürürlüğe girmesine kısa bir süre kala hafif geriledi. Ons altın fiyatı şu sıralar 2.892 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Yurt içinde gram altın fiyatları da 3.387 liraya geriledi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı serbest piyasada altın fiyatları 5.780 TL’den ve Cumhuriyet altını da 23.638 TL’den değerleniyor.

PİYASALARDA ENDİŞE HAKİM

Capital Finansal Analisti Kyle Rodda altındaki bu geri çekilmenin piyasalardaki daha büyük bir dalgalanmanın parçası olduğunu belirtti. Rodda bu süreçte altın fiyatlarının 2700 dolar seviyesine kadar düşebileceğini ancak genel olarak yükseliş trendinin devam edeceğini ifade etti.

Öte yandan ABD ekonomisinde ani bir yavaşlama endişeleri ve doların değer kaybetmesi ise altına olan ilgiyi canlı tutuyor.

PİYASALARIN KRİTİK BEKLEYİŞİ

Piyasalarda gözler şimdi yarın açıklanacak ADP özel sektör istihdam raporu ve Cuma günü yayımlanacak ABD tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Bu verilerin ABD Merkez Bankası Fed’in faiz politikalarına dair ipuçları sunması bekleniyor.

İKİ DEV KURUMDAN ALTINDA REKOR TAHMİNİ

Ayrıca JP Morgan altın fiyatları için uzun vadeli iyimser bir beklenti içinde olduğunu açıkladı. Banka 2025’in dördüncü çeyreğinde altın fiyatlarının ons başına 3000 dolara yaklaşacağını öngördü.

İsviçreli UBS ise güvenli metal altın fiyatları tahminini güncellerken rekorların devamının geleceğine işaret etti. Banka ons altın fiyatı için tahminini 3000 dolardan 3200 dolara kadar yükseltti.

Kaynak: Haber Merkezi